العودة الغامضة لفيروس نيباه القاتل في ولاية كيرالا، الهند

في أحد مستشفيات مدينة كوزيكود بولاية كيرالا، واجه أخصائي الرعاية الحرجة أنوب كومار موقفًا محيرًا. تم إدخال أربعة أفراد من نفس العائلة إلى المستشفى مصابين بأعراض مماثلة من الحمى والسعال ومرض يشبه الأنفلونزا. وأثناء بحثهم في التاريخ الطبي للعائلة، اكتشفوا أن والد الشقيقين الصغيرين قد توفي مؤخرًا مصابًا بأعراض مماثلة. وسرعان ما ربط الفريق فيروس نيباه القاتل.

تم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة في ولاية كيرالا في مايو 2018، وهو فيروس حيواني المصدر يعتقد أنه ينتشر من الخفافيش إلى البشر. وتتراوح نسبة الوفيات فيه بين 40 إلى 75 بالمئة. وفي تفشي المرض عام 2018، أصيب 18 شخصًا وتوفي 17 شخصًا. لا توجد علاجات أو لقاحات معتمدة لفيروس نيباه، مما يجعل التعرف الفوري عليه واحتوائه أمرًا بالغ الأهمية.

وقام الفريق في المستشفى بعزل المرضى وإرسال عينات لفحصها. وجاءت نتيجة اختبار نيباه إيجابية لثلاثة من المرضى، بمن فيهم ابن الأب المتوفى وشقيقه. كما جاءت نتيجة اختبار مريض آخر غير ذي صلة يعاني من أعراض مماثلة إيجابية. تم تحديد الحالة الأولية للأب المتوفى، محمد علي، باعتبارها الحالة الأولى في هذا التفشي، ولكن قد تكون هناك حالات أخرى غير محددة بسبب فترة حضانة الفيروس التي تتراوح من 14 إلى 21 يومًا.

أثار تأكيد إصابة نيباه استجابة سريعة من سلطات الصحة العامة في ولاية كيرالا. وتم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء تفشي المرض ومنع المزيد من الانتشار. ونظرًا للآثار الكارثية المحتملة إذا انتشر الفيروس، فإن الكشف المبكر عن الحالات وعزلها أمر بالغ الأهمية.

وينتقل فيروس نيباه من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة، مثل الخفافيش أو الخنازير، أو من خلال استهلاك الأطعمة أو المياه الملوثة. الاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين يمكن أن يعرض الشخص للفيروس. وقد شهدت ولاية كيرالا عدة حالات تفشي لمرض نيباه، ولا تزال جهود المراقبة مستمرة.

إن عودة ظهور فيروس نيباه مؤخرًا بمثابة تذكير بالتهديد المستمر الذي تشكله الأمراض الحيوانية المنشأ والحاجة إلى مراقبة قوية وتحديد سريع واستراتيجيات احتواء فعالة.

مصادر:

– تيكومكارا سوريندران أنيش، أستاذ مشارك في طب المجتمع في كلية الطب الحكومية في مانجيري، ولاية كيرالا

– مستشفى أستر MIMS في كوزيكود، ولاية كيرالا