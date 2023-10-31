الرئيس الروسي يكشف عن خطط لإنشاء محطة فضائية جديدة، والإشارات تتحول بعيدًا عن محطة الفضاء الدولية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً عن خططه لبناء محطة فضائية روسية جديدة، مما يشير إلى الخروج من محطة الفضاء الدولية (ISS) ويهدف إلى إنشاء مركز مداري روسي خاص. ومن المتوقع أن يعمل الجزء الأول من المحطة الفضائية الجديدة بكامل طاقتها بحلول عام 2027، مما يمنح روسيا أربع سنوات فقط لاستكمال البناء ومنافسة محطة الفضاء الدولية.

يأتي قرار بناء محطة فضائية جديدة مع اقتراب محطة الفضاء الدولية البالغة من العمر 25 عامًا من التقاعد وتبدأ مواردها في التضاءل. ومع وصول محطة الفضاء الدولية إلى نهاية عمرها حوالي عام 2030، تدرك موسكو الحاجة إلى بديل للحفاظ على قدراتها الفضائية. وسبق أن عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" نموذجا ماديا للمحطة الفضائية المقترحة، والتي تحمل اسم "روس"، والتي تشبه محطة تيانغونغ الصينية.

في البداية، خططت روسيا للانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 والتركيز على تطوير محطتها المدارية الخاصة. ومع ذلك، تمت مراجعة هذه الخطط، ومددت روسيا مشاركتها في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 كإجراء مؤقت. ويشدد بوتين على أهمية التحرك في الوقت المناسب، محذرا من أن الفشل في بدء العمل على نطاق واسع في المحطة المدارية الروسية بحلول عام 2024 قد يؤدي إلى فقدان القدرة على الحفاظ على وجود في الفضاء.

ويعكس هذا التحرك نحو الاستقلال في استكشاف الفضاء رغبة روسيا في تقليل اعتمادها على الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة عليها في أعقاب الأزمة الأوكرانية. وكانت محطة الفضاء الدولية، التي تأسست عام 1998، عبارة عن جهد تعاوني بين الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان و11 دولة أوروبية. ومع ذلك، أعلنت وكالة ناسا عن نيتها إخراج المحطة من مدارها بحلول عام 2031، مما دفع روسيا إلى متابعة مبادراتها الفضائية الخاصة.

وبالإضافة إلى المحطة الفضائية الجديدة، أعرب بوتين أيضًا عن التزامه بالبرنامج القمري الروسي، على الرغم من فشل الهبوط على سطح القمر مؤخرًا. على الرغم من النكسات، ستستمر المهمة القمرية، وستظل الحكومة الروسية ملتزمة باستكشاف القمر.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تخطط روسيا لبناء محطة فضائية خاصة بها؟

ج: تهدف روسيا إلى تقليل الاعتماد على الدول الغربية والحفاظ على وجودها في الفضاء بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية.

س: ما هو الجدول الزمني للمحطة الفضائية الروسية الجديدة؟

ج: من المتوقع أن يتم تشغيل الجزء الأول بحلول عام 2027.

س: ما هو الوضع الحالي لمحطة الفضاء الدولية؟

ج: تقترب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها الافتراضي ومن المقرر أن تخرج من مدارها بحلول عام 2031.

س: هل ستواصل روسيا المشاركة في محطة الفضاء الدولية؟

ج: مددت روسيا مشاركتها في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 كإجراء مؤقت.

س: ماذا حدث لمحطة الفضاء الروسية السابقة مير؟

ج: كانت مير أول محطة فضائية معيارية يديرها الاتحاد السوفييتي وروسيا في الفترة من 1986 إلى 2001.