يضمن نظام الاسترداد الجديد الحفاظ على البيانات الخاصة بالتلسكوب البالوني فائق الضغط

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في حماية البيانات القيمة التي تم جمعها بواسطة تلسكوب التصوير بالون الضغط الفائق (SuperBIT). أطلقت وكالة ناسا التلسكوب في وقت سابق من هذا العام من مطار واناكا في نيوزيلندا، حيث سافر التلسكوب، الذي تم تعليقه تحت بالون مملوء بالهيليوم بحجم ملعب رياضي، أكثر من 5.5 مرة حول العالم، مما زود الباحثين بملاحظات واسعة النطاق.

لسوء الحظ، أثناء هبوطه في جنوب الأرجنتين، تعرض التلسكوب لأضرار جسيمة. ومع ذلك، وبفضل نظام الاسترداد المطور حديثًا، تمكن العلماء من استرداد البيانات المهمة التي تم جمعها خلال المهمة. أثبت نظام الاسترداد هذا أنه ليس فعالاً فحسب، بل إنه ضروري أيضًا للنجاح الشامل للمهمة.

صرحت المطورة الرئيسية إلين سيركس: "وصل التلسكوب الخاص بنا إلى نقطة حيث تم تدميره بالكامل، مما أدى إلى فقدان الاتصالات ذات النطاق الترددي العالي. ولعب نظام استعادة البيانات دورًا حيويًا في ضمان نجاح المهمة.

ومن خلال تنفيذ نظام الاسترداد المبتكر هذا، تغلب فريق البحث على تحدي كبير يتمثل في الحفاظ على البيانات من المواقع النائية والضعيفة. تم تصميم النظام لتخزين البيانات المجمعة ونقلها بشكل آمن، حتى في الظروف الصعبة.

يعد التقدم في الحفاظ على البيانات خطوة كبيرة للأمام في أبحاث الفيزياء الفلكية. إنه يزود العلماء برؤى قيمة حول المساحة الشاسعة للفضاء ويمكّنهم من تعزيز فهمهم للأجرام السماوية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تلسكوب التصوير بالون الضغط الفائق (SuperBIT)؟

ج: إن SuperBIT هو تلسكوب أطلقته وكالة ناسا ويستخدم بالونًا مملوءًا بالهيليوم ليطفو على ارتفاعات عالية في الغلاف الجوي للأرض، مما يسمح بإجراء عمليات رصد طويلة الأمد.

س: كيف تم حفظ البيانات بعد تلف التلسكوب؟

ج: قام العلماء بتطبيق نظام استرداد جديد يضمن إمكانية استرجاع البيانات التي جمعها التلسكوب حتى بعد تدميرها أثناء الهبوط.

س: ما أهمية الحفاظ على البيانات لأبحاث الفيزياء الفلكية؟

ج: إن الحفاظ على البيانات التي تم جمعها من المواقع النائية والضعيفة يسمح للعلماء بتعزيز معرفتهم وفهمهم للأجرام السماوية والكون. يساهم في التقدم في أبحاث الفيزياء الفلكية.