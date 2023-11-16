التكنولوجيا الجديدة تسخر البرد الكوني لتبريد المباني بدون كهرباء

طور باحثون في جامعة ميريلاند تقنية مبتكرة تسمح بتبريد المباني دون استخدام الكهرباء. يمكن لطلاء الزجاج المسامي الصغير، المعروف باسم "زجاج التبريد"، أن يخفض درجات الحرارة الداخلية بما يصل إلى 3.5 درجة مئوية عند الظهر. وتعكس هذه التكنولوجيا المتقدمة ما يصل إلى 99% من الإشعاع الشمسي، مما يمنع المباني من امتصاص الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يصدر حرارة على شكل إشعاع تحت أحمر طويل الموجة إلى البرودة الشاسعة للفضاء الخارجي، مستفيدًا بشكل فعال من درجات الحرارة المنخفضة للغاية الموجودة هناك.

ويستفيد هذا المفهوم، المعروف باسم "التبريد الإشعاعي"، من نافذة شفافية الغلاف الجوي، وهي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يسمح للحرارة بالهروب إلى الفضاء دون التأثير على درجة الحرارة الإجمالية للغلاف الجوي. يستخدم الطلاء هذه الظاهرة لنقل كمية كبيرة من الحرارة إلى برودة الفضاء، ليكون بمثابة المشتت الحراري للمباني.

وعلى عكس المحاولات السابقة لتبريد الطلاء، فإن هذا الزجاج الجديد مستقر ومتين من الناحية البيئية. يمكن أن يتحمل التعرض للماء والأشعة فوق البنفسجية والأوساخ وحتى اللهب، مما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من الأسطح مثل البلاط والطوب والمعادن. إن الطبيعة المتنوعة للتكنولوجيا تجعلها قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وقابلة للاعتماد للاستخدام على نطاق واسع.

يتماشى تطوير زجاج التبريد هذا مع الجهود العالمية لتقليل استهلاك الطاقة ومكافحة تغير المناخ. ومن خلال تقليل الحاجة إلى تكييف الهواء، تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تقليل استخدام الطاقة والبصمة الكربونية بشكل كبير. يقول الأستاذ الجامعي المتميز ليانغ بينغ هو، الذي يقود فريق البحث: "إن زجاج التبريد هذا هو أكثر من مجرد مادة جديدة - إنه جزء أساسي من الحل لمشكلة تغير المناخ". "إنه يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تساعدنا في بناء عالم أكثر برودة وأكثر اخضرارًا."

يركز الباحثون حاليًا على الاختبارات والتطبيقات العملية لزجاج التبريد الخاص بهم. كما قاموا بإنشاء شركة ناشئة، CeraCool، لتسهيل توسيع نطاق التكنولوجيا وتسويقها تجاريًا. ومع قدرتها على إحداث ثورة في أساليب التبريد، يمكن أن يكون لهذه التكنولوجيا المبتكرة تأثير كبير على كفاءة الطاقة واستدامتها في المستقبل.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يعمل زجاج التبريد؟

ويعمل زجاج التبريد على عكس ما يصل إلى 99% من الإشعاع الشمسي، مما يمنع المباني من امتصاص الحرارة. كما أنه يصدر حرارة على شكل إشعاع تحت أحمر طويل الموجة إلى الفضاء، وذلك باستخدام درجات الحرارة شديدة البرودة الموجودة هناك لتبريد المواد الموجودة أسفل الزجاج.

2. هل يمكن لزجاج التبريد أن يتحمل الظروف القاسية؟

نعم، زجاج التبريد مستقر ومتين بيئيًا. يمكنه تحمل التعرض للماء والأشعة فوق البنفسجية والأوساخ وحتى النيران. وقد تم تصميمه لتحمل درجات حرارة تصل إلى 1,000 درجة مئوية.

3. ما هي الأسطح التي يمكن تطبيق زجاج التبريد عليها؟

يمكن تطبيق زجاج التبريد على مجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك البلاط والطوب والمعادن. هذا التنوع يجعله قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة وقابلاً للاعتماد للاستخدام على نطاق واسع.

4. كيف تساهم التكنولوجيا في الاستدامة البيئية؟

ومن خلال تقليل الحاجة إلى تكييف الهواء، يمكن للتكنولوجيا أن تقلل بشكل كبير من استخدام الطاقة والبصمة الكربونية. وهو يتماشى مع الجهود العالمية لخفض استهلاك الطاقة ومكافحة تغير المناخ.