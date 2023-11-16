دراسة جديدة تكشف عن احتمال اكتشاف جزيئات البيورين في الفضاء

كشفت دراسة علمية حديثة عن اكتشاف مثير يمكن أن يكون له آثار مهمة على فهمنا للكون وإمكانات الحياة خارج كوكب الأرض. تركز الدراسة على قواعد البيورين النووية الأدينين والجوانين، وهي جزيئات عضوية معقدة ضرورية للحياة كما نعرفها.

في حين أن قواعد البيورين النووية متوفرة بكثرة على الأرض، إلا أن العلماء لم يكتشفوها بعد في عمليات رصد البيئات الفلكية. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يتخذ نهجًا رائدًا من خلال دراسة أطياف البيورينات تحت الحمراء في ظل ظروف مشابهة لتلك الموجودة في الوسط بين النجوم.

قام الباحثون بتحليل أطياف الأشعة تحت الحمراء للأدينين والجوانين، سواء بشكل فردي أو في خليط، داخل جليد مصنوع من H2O:NH3:CH4:CO:CH3OH. من خلال فحص أي نطاقات داخل الأطياف تتوافق مع القواعد النووية البيورين، كان هدفهم تحديد التوقيع الطيفي للأشعة تحت الحمراء الذي يمكن أن يشير إلى وجود الأدينين، أو الجوانين، أو خليط من هذه الجزيئات في الجليد الفيزيائي الفلكي.

حددت الدراسة ثلاثة نطاقات متميزة لامتصاص الأشعة تحت الحمراء من قاعدة نواة البيورين، والتي لا تتداخل مع النطاقات المرتبطة بالأنواع المتطايرة الأخرى الموجودة عادة في السحب الجزيئية الكثيفة. تظهر هذه النطاقات الفريدة، الواقعة عند 1255 و940 و878 سم−1، قيم امتصاص مولية عالية، مما يجعلها قابلة للملاحظة بسهولة في الأهداف الفلكية.

ونتيجة لذلك، فإن اكتشاف هذه العصابات الثلاثة معًا في نفس الهدف يمكن أن يشير إلى وجود جزيء البيورين، مثل الأدينين أو الجوانين. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لعلم الأحياء الفلكي والكيمياء الفلكية، لأنه يشير إلى احتمال وجود لبنات بناء أساسية للحياة في الفضاء.

سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث والملاحظات لتأكيد هذه النتائج واستكشاف الآثار المترتبة على أصول الحياة خارج الأرض. ومن خلال توسيع معرفتنا بالمكونات الكيميائية الموجودة في البيئات بين النجوم، نكتسب رؤى قيمة حول إمكانية وجود حياة في الامتداد الشاسع للكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القواعد النووية البيورين؟

ج: القواعد النووية البيورين، مثل الأدينين والجوانين، هي جزيئات عضوية معقدة ضرورية للحياة. أنها تلعب دورا حاسما في بنية ووظيفة الحمض النووي الريبي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA).

س: كيف تمت دراسة البيورينات في البحث؟

ج: قام الباحثون بتحليل أطياف البيورينات تحت الحمراء المرتبطة بالعمليات البيوكيميائية الأرضية في ظل ظروف مماثلة لتلك الموجودة في الوسط بين النجوم. قاموا بفحص النطاقات داخل الأطياف التي تتوافق مع الأدينين والجوانين.

س: ما هي أهمية النطاقات الثلاثة التي تم تحديدها؟

ج: النطاقات الثلاثة التي حددتها الدراسة، والتي تقع في 1255 و940 و878 سم−1، لها قيم امتصاص مولية عالية ولا تتداخل مع النطاقات المرتبطة بالأنواع المتطايرة الأخرى. يمكن أن تكون هذه النطاقات بمثابة توقيع طيفي للأشعة تحت الحمراء لوجود جزيئات البيورين في الجليد الفيزيائي الفلكي.