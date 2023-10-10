استكشاف القياس الكمي للأشعة تحت الحمراء للجليكوزيل في البروتين وAFM-IR

تسلط هذه المقالة الضوء على ندوة عبر الويب قادمة ستتعمق في المجال المثير لتقدير الغليكوزيل بالأشعة تحت الحمراء في البروتينات باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM-IR). تجمع هذه التقنية بين قدرات الدقة العالية لـ AFM والمعلومات الجزيئية التي يوفرها التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، مما يؤدي إلى أداة قوية لدراسة بنية البروتين ووظيفته.

تقليديا، كان الفحص المجهري بالأشعة تحت الحمراء محدودا بسبب ضعف الدقة المكانية. ومع ذلك، فإن اقتران AFM مع التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء قد تغلب على هذا القيد، وحقق دقة تبلغ حوالي 10 نانومتر. يسمح هذا الإنجاز للباحثين بتسجيل الأطياف وخرائط الامتصاص لعينات مختلفة، بما في ذلك البروتينات والخلايا والأنسجة.

أحد مجالات التركيز المحددة في هذه الندوة عبر الإنترنت هو دراسة الأميلويدات، خاصة فيما يتعلق بمرض الزهايمر. تتكون لويحات الأميلويد الموجودة في الدماغ من أشكال مجمعة من ببتيد الأميلويد بيتا. باستخدام AFM-IR، يمكن للباحثين التحقق من تجميع هذا الببتيد وتتبع التغييرات في بنية ألياف ليفية الأميلويد المعزولة. وقد تم تطبيق هذه التقنية أيضًا على الخلايا العصبية وأقسام الدماغ، مما يوفر معلومات جزيئية بدقة نانوية.

سيقود الندوة عبر الإنترنت جيهان وايتينز، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بروكسل الحرة. بفضل خلفيته في الكيمياء وخبرته الواسعة في التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، أجرى وايتينز بحثًا رائدًا حول استخدام AFM-IR في دراسة ببتيد أميلويد بيتا. ينصب تركيزه الحالي على نصائح AFM ذات الوظيفة الحيوية لمزيد من التقدم في هذا المجال.

بشكل عام، فإن القياس الكمي للأشعة تحت الحمراء للجليكوزيل في البروتين باستخدام AFM-IR يحمل وعدًا كبيرًا لكشف أسرار التغيرات الهيكلية للبروتين وآثارها في الأمراض المختلفة. توفر هذه الندوة عبر الويب فرصة فريدة لمعرفة المزيد حول هذه التقنية المتطورة وتطبيقاتها المحتملة.

مصادر:

– جامعة بروكسل الحرة

– بحث جيهان وايتينز