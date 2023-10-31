الشفق القطبي على أورانوس: كشف الغموض وراء درجة حرارة الكوكب

توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف مثير للاهتمام فيما يتعلق بكوكب أورانوس، وهو وجود الشفق القطبي تحت الأحمر. ويأتي هذا الإنجاز بعد ثلاثة عقود من البحث المكثف ويقدم معلومات قيمة حول سبب احتفاظ أورانوس، على الرغم من بعده الكبير عن الشمس، بدرجة حرارة أعلى من المتوقع.

يتشكل الشفق القطبي، وهو الضوء الطبيعي الذي يظهر في الغلاف الجوي للكوكب، عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الغازات الموجودة في الغلاف الجوي العلوي. تحدث هذه الظواهر خلال فترات النشاط الشمسي العالي، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. ويمكن ملاحظتها حول القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي للعديد من الكواكب في نظامنا الشمسي.

يُعرف كوكب المشتري وزحل بشفقهما النابض بالحياة والقوي، وذلك بسبب مجالاتهما المغناطيسية القوية وأغلفتهما الجوية الكثيفة. من ناحية أخرى، يتمتع أورانوس ونبتون بشفق أكثر خفوتًا ولكنه مثير للإعجاب. في حالة أورانوس، حتى الآن، لم يتم رصد سوى الشفق فوق البنفسجي منذ عام 1986. ومع ذلك، وجد العلماء في دراسة حديثة بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية إيما توماس من جامعة ليستر، دليلاً على وجود الشفق تحت الأحمر في الغلاف الجوي لأورانوس.

ومن خلال فحص 224 صورة ودراسة سلوك جسيم متأين محدد يسمى H3+، اكتشف الباحثون زيادة في كثافته دون تغير مماثل في درجة الحرارة. تشير هذه النتيجة بقوة إلى وجود شفق تحت الحمراء على أورانوس، مشابه لتلك التي لوحظت على كوكب المشتري وزحل. إن وجود هذه الشفق القطبي يمكن أن يفسر ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل غير عادي.

"هذه الورقة هي تتويج لثلاثين عامًا من دراسة الشفق القطبي في أورانوس، والتي كشفت أخيرًا عن الشفق تحت الأحمر وبدأت عصرًا جديدًا من تحقيقات الشفق القطبي على الكوكب. وقالت إيما توماس: "ستستمر نتائجنا في توسيع معرفتنا بالشفق القطبي العملاق الجليدي وتعزيز فهمنا للمجالات المغناطيسية الكوكبية في نظامنا الشمسي، والكواكب الخارجية، وحتى كوكبنا".

هذه النتائج الرائدة لا تلقي الضوء على ألغاز أورانوس فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز فهمنا للشفق القطبي خارج نظامنا الشمسي. بينما يواصل العلماء استكشاف الأعماق الغامضة للفضاء، فإن دراسة الظواهر السماوية مثل الشفق القطبي تفتح أبوابًا جديدة لكشف أسرار الكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الشفق القطبي؟

الشفق القطبي هو عبارة عن عروض للضوء الطبيعي في الغلاف الجوي العلوي للكوكب ناتجة عن تفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الغازات.

2. أين يتكون الشفق القطبي؟

يمكن ملاحظة الشفق حول القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي للعديد من الكواكب، بما في ذلك الأرض والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

3. ما سبب أهمية الشفق القطبي لأورانوس؟

يوفر الاكتشاف الأخير للشفق تحت الأحمر على أورانوس معلومات قيمة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب على الرغم من بعده عن الشمس.

4. ماذا يخبرنا الشفق القطبي عن الكواكب الأخرى؟

تساعد دراسة الشفق القطبي على كواكب مختلفة العلماء على فهم سلوكيات المجالات المغناطيسية والأغلفة الجوية وغيرها من خصائص الكواكب في جميع أنحاء نظامنا الشمسي وخارجه.

5. كيف يختلف الشفق القطبي على الكواكب المختلفة؟

يتمتع الشفق القطبي لكل كوكب بخصائص فريدة تعتمد على عوامل مثل قوة المجال المغناطيسي، وكثافة الغلاف الجوي، والتفاعل بين الجسيمات المشحونة والغازات. على سبيل المثال، الشفق القطبي لكوكب المشتري أكثر سطوعًا وقوة من الشفق الأرضي، في حين أن الشفق القطبي لكوكب الزهرة والمريخ أكثر خفوتًا بسبب اختلاف الآليات.