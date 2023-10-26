علماء الفلك يشهدون الشفق القطبي الأول للأشعة تحت الحمراء على أورانوس، مما يسلط الضوء على المجالات المغناطيسية الغريبة

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا، حيث لاحظوا الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على كوكب أورانوس لأول مرة. يقدم هذا التطور المثير رؤى قيمة حول المجالات المغناطيسية الغريبة الموجودة على العمالقة الجليدية البعيدة في نظامنا الشمسي.

الشفق القطبي، المعروف باسم الأضواء الشمالية والجنوبية، عادة ما يكون سببه اصطدام الرياح الشمسية بجزيئات مشحونة للغاية في الغلاف الجوي للأرض. يؤدي هذا الاصطدام إلى تأين الجزيئات، مما يجعلها تبعث الضوء وتخلق العروض الخضراء والأرجوانية الساحرة التي نراها في المناطق القطبية.

وقد لوحظت أشكال مماثلة من الشفق القطبي على كواكب أخرى، مثل سماء كوكب المشتري وأقماره المضطربة. في عام 1986، قدم المسبار فوييجر 2 أول لمحة من الشفق فوق البنفسجي على أورانوس. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الأخير يمثل المرة الأولى التي يتم فيها توثيق الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على الكوكب.

على عكس الغلاف الجوي للأرض، الذي يتكون بشكل أساسي من النيتروجين والأكسجين، يتمتع أورانوس بغلاف جوي يهيمن عليه الهيدروجين والهيليوم. ونتيجة لذلك، فإن الشفق القطبي على أورانوس يصدر ضوءًا بأطوال موجية خارج الطيف المرئي، مثل الأشعة تحت الحمراء. وهذا يعني أن هذه العروض السماوية تظل غير مرئية للعين البشرية، وتفتقر إلى الألوان النابضة بالحياة التي نراها على كوكبنا الأصلي.

ومع ذلك، باستخدام تلسكوب Keck II القوي في هاواي، تمكن العلماء من مراقبة وتحليل الأطوال الموجية المحددة للضوء تحت الأحمر المنبعث من أورانوس. وركزوا على ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من جسيم مشحون يسمى H3+، والذي يساعد في قياس درجة حرارة الجسيم وكثافته الجوية.

ووجد الباحثون أن كثافة H3+ في الغلاف الجوي لأورانوس زادت بنسبة مذهلة بلغت 88%، على الرغم من التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة. يعزون ذلك إلى النشاط الشفقي الذي يولد التأين المكثف. توفر هذه النتائج دليلًا حاسمًا على النظرية القائلة بأن الشفق القطبي النشط يلعب دورًا مهمًا في تسخين الكواكب الغازية العملاقة مثل أورانوس، مما يدفع الحرارة من الشفق نحو خط الاستواء المغناطيسي.

علاوة على ذلك، فإن المجالات المغناطيسية غير العادية لأورانوس ونظيره الجليدي نبتون قد حيرت العلماء لفترة طويلة. إن الأقطاب المغناطيسية لهذه الكواكب غير محاذية بشكل غريب مع محاور دورانها. نظرًا لأن النشاط الشفقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجال المغناطيسي للكوكب، يعتقد الفريق أن دراسة الشفق القطبي لأورانوس يمكن أن تساعد في كشف الغموض الكامن وراء المجالات المغناطيسية المنحرفة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا البحث يمكن أن يسلط الضوء أيضًا على العمليات الغامضة التي تحدث على الأرض، مثل الانعكاس المغناطيسي الأرضي، حيث يقوم القطبان الشمالي والجنوبي للكوكب بتبديل أماكنهما بشكل فعال. إن فهم تأثير هذه الظواهر أمر بالغ الأهمية للأنظمة التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض، بما في ذلك الأقمار الصناعية والاتصالات والملاحة.

هذه الدراسة الرائدة، التي قادتها إيما توماس، طالبة الدكتوراه في كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة ليستر، توسع فهمنا للعمالقة الجليدية البعيدة في نظامنا الشمسي. من خلال كشف أسرار الشفق القطبي لأورانوس وكشف أسرار مجاله المغناطيسي، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول الكواكب الخارجية الأخرى ذات الخصائص المماثلة، مما قد يكشف عن مدى ملاءمتها لدعم الحياة.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو الشفق القطبي؟



ج: الشفق القطبي ظاهرة طبيعية تنتج عن التفاعل بين الرياح الشمسية والجزيئات المشحونة الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب، مما يؤدي إلى انبعاث الضوء.

س: ما الذي يسبب الأضواء الشمالية والجنوبية على الأرض؟



ج: الأضواء الشمالية والجنوبية ناتجة عن اصطدام الرياح الشمسية بالجزيئات المشحونة في الغلاف الجوي للأرض، وخاصة بالقرب من قطبي الكوكب.

س: لماذا الشفق القطبي على أورانوس غير مرئي للعين البشرية؟



ج: الشفق القطبي على أورانوس يصدر الضوء بأطوال موجية خارج الطيف المرئي، مثل الأشعة تحت الحمراء. وبما أن العين البشرية لا يمكنها رؤية سوى الضوء المرئي، فإن هذه الشفق تظل غير مرئية.

س: كيف تم اكتشاف الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟



ج: استخدم العلماء تلسكوب كيك 3 في هاواي لرصد وتحليل أطوال موجية محددة من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من كوكب أورانوس، مع التركيز على الضوء المنبعث من جسيم مشحون يعرف باسم HXNUMX+.

س: كيف يمكن لدراسة الشفق القطبي لأورانوس أن تساعد في فهم المجال المغناطيسي للأرض؟



ج: يوفر المجال المغناطيسي المنحرف لأورانوس فرصة للعلماء لدراسة تأثيرات النشاط الشفقي والمجالات المغناطيسية. قد يقدم هذا البحث رؤى حول عمليات مثل الانعكاس المغناطيسي الأرضي، والذي يمكن أن يؤثر على المجال المغناطيسي للأرض والأنظمة المعتمدة عليه.