اكتشاف جديد يكشف عن الشفق الغامض لأورانوس الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء

حقق علماء الفلك مؤخرًا اكتشافًا رائدًا فيما يتعلق بالعروض الضوئية المبهمة لأورانوس. ولأول مرة، نجحوا في مراقبة الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء لهذا العملاق الجليدي، مما سلط الضوء على أسراره الآسرة. على عكس الأضواء الشمالية للأرض، يُظهر أورانوس ظاهرة فريدة في غلافه الجوي.

تمامًا كما هو الحال على الأرض، يشتعل الشفق القطبي لأورانوس عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للكوكب، وتوجهها نحو القطبين المغناطيسيين. ومع ذلك، هناك فرق واضح. في حين أن الشفق القطبي للأرض ينتج ألوانًا نابضة بالحياة بسبب الاصطدامات مع ذرات الأكسجين والنيتروجين، فإن أورانوس يتميز بمشهد من نوع مختلف.

أورانوس، كونه عملاقًا غازيًا، يتكون أساسًا من الهيدروجين والهيليوم في غلافه الجوي. توجد هذه الغازات الجوية في درجات حرارة أكثر برودة بكثير مقارنة بكوكبنا الأصلي. ونتيجة لذلك، فإن التوهج الشفقي المنبعث من أورانوس يكون في المقام الأول في الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، مما يخلق تباينًا بصريًا مذهلاً.

لقد كان اكتشاف الشفق تحت الأحمر لأورانوس قادمًا منذ وقت طويل. تمت ملاحظة الشفق فوق البنفسجي لأول مرة خلال رحلة فوييجر 2 التابعة لناسا في عام 1986، ولكن استغرق الأمر ما يقرب من أربعة عقود لاكتشاف نظيرتها تحت الحمراء. يوفر هذا الجانب الذي تم الكشف عنه حديثًا لمحة غير مرئية سابقًا عن هذا العالم البعيد.

وقد أصبح هذا الإنجاز الأخير ممكناً بفضل فريق من علماء الفلك، بقيادة طالبة الدراسات العليا إيما توماس من جامعة ليستر في إنجلترا. لقد بحثوا في البيانات المؤرشفة التي تم جمعها في عام 2006 باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من Keck II (NIRSPEC). ومن خلال تحليلهم، حددوا خطوط الانبعاث الناشئة عن جزيء H3+، وهو كاتيون ثلاثي الهيدروجين فريد يلعب دورًا رئيسيًا في توليد انبعاث أورانوس المرصود.

يوفر هذا الاكتشاف المهم فرصة نادرة لفهم الأضواء الشمالية لأورانوس وآثارها. كما أنه يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول ارتفاع درجة حرارة الكوكب عن المتوقع. تفكر إيما توماس في أحد التفسيرات المحتملة، وهو أن الشفق القطبي الشديد ينتج ويدفع الحرارة من الشفق نحو خط الاستواء المغناطيسي.

يستمر استكشاف أورانوس في أسر علماء الفلك والعلماء وهم يسعون جاهدين لكشف أسرار هذا العالم البعيد والرائع.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. ما الذي يسبب الشفق القطبي لأورانوس؟

يشتعل الشفق القطبي لأورانوس عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للكوكب، وتوجهها نحو القطبين المغناطيسيين.

2. كيف يختلف الشفق القطبي لأورانوس عن الشفق الموجود على الأرض؟

في حين أن الشفق القطبي للأرض ينتج ألوانًا نابضة بالحياة بسبب الاصطدامات مع ذرات الأكسجين والنيتروجين، فإن الشفق القطبي لأورانوس ينبعث في المقام الأول من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء بسبب تكوين غلافه الجوي، الذي يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم.

3. ما سبب أهمية الاكتشاف الأخير للشفق تحت الأحمر لأورانوس؟

يوفر اكتشاف الشفق بالأشعة تحت الحمراء لأورانوس جانبًا لم يسبق له مثيل من هذا العالم البعيد، ويقدم رؤى جديدة لعروض الضوء الساحرة ويساهم في فهمنا للخصائص الفريدة للكوكب.

4. كيف تم الاكتشاف؟

قام فريق من علماء الفلك، بقيادة طالبة الدراسات العليا إيما توماس، بتحليل البيانات المؤرشفة التي تم جمعها في عام 2006 باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من كيك II. ومن خلال تحليلهم، حددوا خطوط الانبعاث الصادرة من جزيء H3+، مما يكشف عن وجود توهج الشفقي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس.

5. ما هي الآثار المترتبة على هذه النتائج؟

إن الفهم المكتشف حديثًا للشفق القطبي لأورانوس يفتح المجال لمزيد من البحث في مناخ الكوكب والغلاف الجوي ودرجة الحرارة. كما أنه يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول مصدر درجة حرارة الكوكب الأعلى من المتوقع.