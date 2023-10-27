استكشاف أورانوس: يلتقط علماء الفلك الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء لأول مرة

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا من خلال التقاط الشفق تحت الأحمر المراوغ لأورانوس لأول مرة. وباستخدام بيانات من تلسكوب كيك XNUMX في هاواي، قدم الباحثون رؤى جديدة حول الظواهر الغامضة والملونة التي تحدث على الكوكب السابع من الشمس.

تماما مثل الشفق القطبي للأرض، فإن الشفق القطبي لأورانوس ينجم عن التفاعل بين الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية والمجال المغناطيسي للكوكب. تنتقل هذه الجسيمات المشحونة على طول خطوط المجال المغناطيسي نحو القطبين المغناطيسيين، وتتصادم مع جزيئات الغلاف الجوي وتتسبب في انبعاث الضوء. ومع ذلك، على عكس الأرض، يسيطر الهيدروجين والهيليوم على الغلاف الجوي لأورانوس، مما يؤدي إلى ظهور توهج الشفق القطبي في الغالب عند الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

استخدمت طالبة الدراسات العليا إيما توماس من جامعة ليستر وفريقها البيانات المؤرشفة من مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من Keck II (NIRSPEC) الذي تم التقاطه في عام 2006، مما سمح لهم باكتشاف خطوط الانبعاث من جزيء H3+. هذا الجزيء، الذي يتكون من ثلاثة بروتونات وإلكترونين، أصبح متأينًا وشكل كاتيونات H3+ بعد اصطدامه بالجسيمات المشحونة في الغلاف الجوي لأورانوس، مما أدى إلى إنتاج التوهج الشفقي بالأشعة تحت الحمراء المرصود.

إن اكتشاف هذه الشفق بالأشعة تحت الحمراء لا يعزز فهمنا للغلاف الجوي الفريد لأورانوس فحسب، بل يثير أيضًا أسئلة مثيرة للاهتمام حول الخصائص غير العادية للكوكب. يواجه أورانوس، إلى جانب نبتون، اختلالًا كبيرًا بين مجاله المغناطيسي ومحور الدوران. ومن خلال دراسة الشفق، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول أصول هذا الاختلال والآليات المسؤولة عن درجات الحرارة الأعلى من المتوقع التي لوحظت على الكواكب الغازية العملاقة مثل أورانوس.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على الظواهر الغامضة التي تحدث في نظامنا الشمسي ويسلط الضوء على أهمية دراسة الشفق الكوكبي لكشف أسرار الأجرام السماوية. نُشرت الدراسة في مجلة Nature Astronomy، مما دفع حدود معرفتنا حول أورانوس وتحدي فهمنا لديناميكيات الكواكب.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الشفق القطبي؟

الشفق القطبي عبارة عن عروض مذهلة للضوء الطبيعي تحدث في الغلاف الجوي للأرض والكواكب الأخرى عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للكوكب.

2. ما الذي يسبب الألوان المختلفة في الشفق؟

يحدث الشفق القطبي على الأرض في المقام الأول بسبب الاصطدامات بين الجسيمات المشحونة وذرات الأكسجين والنيتروجين، مما يؤدي إلى ظهور ألوان مثل الأحمر والأخضر والأزرق. ومع ذلك، في حالة أورانوس، الغازات الجوية السائدة هي الهيدروجين والهيليوم، مما يؤدي في الغالب إلى توهجات شفقية بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

3. كيف تم اكتشاف الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

استخدم علماء الفلك البيانات المؤرشفة من مقياس طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSPEC) الخاص بتلسكوب Keck II لتحديد خطوط الانبعاث من جزيء H3+. أشارت خطوط الانبعاث إلى التأين وتكوين كاتيونات H3+ بعد الاصطدامات مع الجسيمات المشحونة في الغلاف الجوي لأورانوس، مما يكشف عن وجود نشاط شفقي بالأشعة تحت الحمراء.

٤ ماذا يمكن ان تكشفه دراسة الشفق القطبي على اورانوس؟‏

يمكن أن توفر دراسة الشفق القطبي على أورانوس نظرة ثاقبة حول الاختلال غير المعتاد بين المجال المغناطيسي للكوكب ومحور الدوران، بالإضافة إلى المساعدة في تفسير درجات الحرارة المرتفعة التي لوحظت على الكواكب الغازية العملاقة. يتتبع الشفق بنية المجال المغناطيسي للكوكب ويمكن أن يوفر أدلة مخفية حول هذه الظواهر الغامضة.