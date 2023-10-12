استنتاج شدة الهشيم من خلال تلألؤ الكوارتز

في يونيو 2020، أدى حريق مانجوم إلى حرق أكثر من 70,000 ألف فدان من الأراضي بالقرب من الحافة الشمالية لمنتزه جراند كانيون الوطني. بعد ستة أشهر من الحريق، أبريل فيني، الحاصلة على ماجستير. بدأ المرشح في جامعة ولاية يوتا بجمع عينات من التربة في المناطق المحروقة لدراسة تألق الكوارتز. سيتم تقديم بحث فيني حول تلألؤ الكوارتز وعلاقته بكثافة الاحتراق من قبل مستشارتها، تامي ريتينور، في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية.

يُعرف الكوارتز بقدرته على التألق أو إصدار الضوء عند تعرضه للإشعاع المؤين. في بلورات الكوارتز، غالبًا ما تكون هناك عيوب هيكلية تخلق "فخاخًا إيجابية" حيث يمكن الاحتفاظ بالإلكترونات المقذوفة لملايين السنين. عند تعرضها للضوء أو الحرارة، يتم إطلاق هذه الإلكترونات المحاصرة، مما يؤدي إلى انبعاث الفوتونات وإعادة ضبط ساعة التلألؤ.

تستخدم تطبيقات المواعدة إشارة التلألؤ هذه لتحديد آخر مرة تعرض فيها الكوارتز للضوء أو الحرارة. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون قياس حساسية التألق لتحديد حبيبات الكوارتز التي تعرضت لحرارة مرتفعة من حرائق الغابات. ومن خلال مقارنة قياسات التألق من عينات التربة المتأثرة بالحريق مع تلك المأخوذة من عينات التربة غير المتأثرة، تمكن فيني من إنشاء علاقة بين شدة الحرق وشدة التلألؤ.

أظهر الاختبار الميداني الذي أجراه Phinney أن عينات التربة التي تم جمعها في المناطق المتضررة من حرائق الغابات أظهرت تألقًا أعلى مقارنة بالعينات التي تم جمعها خارج محيط الحريق. كان هناك أيضًا اختلاف ملحوظ في شدة التألق بين مناطق شدة الحرق المختلفة، حيث أظهرت عينات كثافة الحرق العالية ما يصل إلى ضعف التلألؤ في عينات شدة الحرق المتوسطة. توضح هذه النتائج أن تلألؤ الكوارتز يمكن أن يكون بمثابة مؤشر على شدة حرق حرائق الغابات.

من خلال دراسة تألق الكوارتز في التربة السطحية، يمكن للباحثين تقييم شدة الحرائق السابقة والحصول على نظرة ثاقبة لأنظمة الحرائق على مدى فترة طويلة من الزمن. تعتبر هذه المعلومات ضرورية لفهم أنظمة الحرائق الحالية والمستقبلية والتنبؤ بها، والتي لها آثار مهمة على رسم خرائط المخاطر واستراتيجيات التخفيف من آثارها في جنوب غرب الولايات المتحدة.

بشكل عام، يوفر بحث فيني حول استنتاج شدة حرائق الغابات من خلال تألق الكوارتز أداة قيمة لدراسة ومراقبة حرائق الغابات وتأثيرها المحتمل على النظم البيئية.