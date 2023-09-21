تقاليد الهند الغنية في أبحاث الطاقة الشمسية

تتمتع الهند بتاريخ طويل في أبحاث الطاقة الشمسية، يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر. بدأت جهود أبحاث الطاقة الشمسية في البلاد على يد إتش إف بلانفورد، أول مدير عام لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، الذي اقترح في عام 19 الحاجة إلى سجلات دقيقة لقدرة تسخين الشمس وتأثيراتها على سطح الأرض. انضمت روتشي رام ساهني، إحدى رواد نشر العلوم في البنجاب، إلى فريق بلانفورد في عام 1881 كمساعد ثاني لمراسل الأرصاد الجوية.

تم إنشاء مرصد كودايكانال الشمسي (KSO) في عام 1899 وأصبح مركزًا مهمًا لعلم الفلك الشمسي. في عام 1909، حقق عالم الفلك البريطاني جي إيفرشيد اكتشافًا رائدًا في KSO، والذي أصبح يُعرف باسم "تأثير إيفرشيد". لعبت KSO أيضًا دورًا في اكتشاف "تأثير رامان" الشهير في عام 1928، وكان KS Krishnan أحد المؤلفين المشاركين في ورقة البحث.

استمرارًا لإرث أبحاث الطاقة الشمسية في الهند، تم إنشاء المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) في بنغالورو في عام 1971. وقد استوعب المراصد في كودايكانال وكافالور، ومنذ ذلك الحين قدم مساهمات كبيرة في أبحاث الطاقة الشمسية. قام معهد المدققين الداخليين بتطوير جهاز كوروناغراف للانبعاث الخطي المرئي، وهو مكون رئيسي لمهمة المرصد الهندية القادمة، Aditya-L1.

من المقرر أن يصل Aditya-L1 إلى وجهته في أوائل العام المقبل، حيث سيراقب الغلاف الضوئي للشمس، والغلاف اللوني، والطبقات الخارجية. ومع ذلك، فإن هدفها الأساسي هو دراسة الطقس الفضائي ومراقبة الارتفاعات غير المتوقعة في المجال المغناطيسي الناتجة عن انبعاث الكتل الإكليلية من الشمس. يمكن أن تشكل هذه الانبعاثات الجماعية الإكليلية تهديدًا للحضارة المعتمدة على التكنولوجيا من خلال إتلاف الأقمار الصناعية والشبكات الكهربائية.

يتماشى توقيت مهمة Aditya-L1 مع الذروة المتوقعة لدورة نشاط البقع الشمسية في عام 2026. كما قامت منظمات أخرى، مثل وكالة ناسا وحكومة المملكة المتحدة، بمراقبة الطقس الفضائي للتخفيف من مخاطره المحتملة.

كما قدمت تجارب الأشعة الكونية الهندية مساهمات كبيرة في أبحاث الفضاء. اكتشفت تجربة GRAPES-3، وهي عبارة عن تعاون بين الهند واليابان، "ضعفًا عابرًا في الدرع المغناطيسي للأرض" ارتبط بعاصفة شمسية في عام 2015. وأظهر هذا البحث، الذي نُشر في مجلة Physical Review Letters، أهمية الدقة في تحديد وقت وصول العاصفة. التنبؤ لتقليل الخسائر الاقتصادية أثناء الإغلاق العالمي.

إن التقليد الغني لأبحاث الطاقة الشمسية في الهند، إلى جانب خبرتها المتنامية في مراقبة الطقس الفضائي، يسلط الضوء على التزام البلاد بتطوير المعرفة العلمية والحماية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالنشاط الشمسي.

المصادر: آرون كومار جروفر