تواجه مهمة Chandrayaan-3 الهندية حالة من عدم اليقين مع بقاء Lander وRover غير متصلين بالإنترنت

دخلت الهند التاريخ هذا الصيف عندما أصبحت الدولة الرابعة التي تنجح في هبوط مركبة فضائية على سطح القمر. ومع ذلك، يكشف آخر تحديث من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan التابعة لمهمة Chandrayaan-3 غير متصلين بالإنترنت حاليًا.

تهدف Chandrayaan-3، التي وصلت إلى المدار القمري في يوليو، إلى الهبوط في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، وهي منطقة مستهدفة لمهمات رواد الفضاء المستقبلية لناسا. وكانت المركبة الفضائية الروسية لونا 25 تتنافس أيضًا للحصول على هذا التمييز، لكنها تحطمت بسبب خطأ في النظام، تاركة الهند لتطالب بالهبوط الأول في 23 أغسطس.

بعد الليلة القمرية، حاولت ISRO الاتصال بفيكرام وبراجيان، ولكن لم يتم تلقي أي إشارات من السطح. ربما يكون الظلام الطويل قد استنزف بطاريات الروبوتات التي تعمل بالطاقة الشمسية، على الرغم من أنه لا يزال هناك أمل في إمكانية عودتها للعمل إذا أتيحت لها الوقت الكافي لإعادة الشحن.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الهند هذا الجهاز في مهمة إلى القمر بعد مهمة Chandrayaan-2 في عام 2019، حيث تحطمت مركبة هبوط ومركبة جوالة مماثلة بعد وقت قصير من وصولها إلى المدار. على الرغم من عدم اليقين المحيط بالوضع الحالي لمركبة الهبوط والمركبة الجوالة، يعتبر Chandrayaan-3 إنجازًا رائعًا لبرنامج الفضاء الهندي.

لم تتبع المهمة فشل محاولة روسيا فحسب، بل قامت أيضًا بجمع بيانات حيوية عن خطوط العرض الجنوبية للقمر، مما يشير إلى احتمال وجود الماء في التربة القمرية. وبما أن ناسا تهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى هذه المنطقة، فإن اكتشاف رواسب جليدية كبيرة في الحفر المظللة بشكل دائم يمكن أن يكون له دور فعال في دعم المهام البشرية المستقبلية من خلال توفير الموارد الضرورية مثل الوقود والأكسجين ومياه الشرب.

وفي حين أن نتيجة تشاندرايان 3 لا تزال غير مؤكدة، فإنها ترمز إلى البداية القوية للهند في استكشاف القمر ومساهمتها الكبيرة في فهمنا للجار السماوي للأرض.

التعاريف:

- Chandrayaan-3: مهمة الهند القمرية تهدف إلى هبوط مركبة إنزال ومركبة جوالة في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

- الليلة القمرية: فترة الظلام التي تحدث على سطح القمر عندما يحجب القمر الشمس.

– مركبة الهبوط فيكرام: مكون الهبوط في مهمة Chandrayaan-3.

- المركبة الجوالة "براجيان": مكون العربة الجوالة المرافق لمركبة الهبوط "فيكرام".

- ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وكالة الفضاء الوطنية الهندية.

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