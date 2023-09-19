مهمة Aditya-L1 الهندية تجمع بيانات عن الجزيئات الشمسية المحيطة بالأرض

بدأت مهمة Aditya-L1 الهندية في جمع البيانات حول سلوك الجسيمات المحيطة بالأرض. وتهدف المهمة، التي انطلقت في 2 سبتمبر/أيلول، إلى دراسة الأنشطة الشمسية لفهم طقس الفضاء وتأثيره على الأرض بشكل أفضل.

تم تفعيل أداة مطياف الجسيمات الحرارية والطاقة Supra (STEPS) الخاصة بالمركبة الفضائية في 10 سبتمبر بينما كانت المركبة الفضائية على بعد حوالي 31,068 ميلًا من الأرض. يتكون STEPS من ستة أجهزة استشعار تقيس الأيونات والإلكترونات الحرارية الفائقة والحيوية في اتجاهات مختلفة باستخدام مطياف الجسيمات المنخفضة والعالية الطاقة.

يتجه Aditya-L1 نحو Earth-Sun Lagrange Point 1، التي تقع على بعد حوالي مليون ميل. ستستمر المركبة الفضائية في مراقبة الجزيئات المحيطة بكوكبنا من هذا الموقع المداري البعيد. ستساعد البيانات التي تم جمعها العلماء على التحقيق في أصل وتسارع وتباين الخواص (الاختلافات في الشدة والخصائص اعتمادًا على الاتجاه) لظواهر الرياح الشمسية والطقس الفضائي.

تحمل المهمة ما مجموعه سبعة أدوات علمية على متنها. ستركز أربعة من هذه الأجهزة على مراقبة الشمس مباشرة، بينما ستقيس الأجهزة الثلاثة المتبقية الجسيمات عند نقطة لاغرانج 1 لدراسة تأثيرات ديناميكيات الطاقة الشمسية في الوسط بين الكواكب.

هبطت المهمة القمرية السابقة للهند، Chandrayaan-3، بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس. وبينما تكون المهمة حاليًا في وضع السكون للبقاء على قيد الحياة في الليل القمري، تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإيقاظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة عندما تشرق الشمس على سطح القمر المليء بالفوهات.

من خلال مهمة Aditya-L1 وتركيزها على دراسة الشمس، تهدف الهند إلى تعزيز فهمها لطقس الفضاء والمساهمة في معرفة المجتمع العلمي الأوسع بنجمنا المضيف.

مصادر:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

- جيزمودو