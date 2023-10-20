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محمية هانلي للسماء المظلمة: ملاذ لعلماء الفلك الهواة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 20، 2023
محمية هانلي للسماء المظلمة: ملاذ لعلماء الفلك الهواة

تشتهر قرية هانلي، الواقعة داخل محمية تشانغثانغ للحياة البرية، بسماءها المظلمة الصافية وظروف الطقس الجاف، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للبحث الفلكي. موطن المرصد الفلكي الهندي وثاني أعلى تلسكوب بصري في العالم، تم تصنيف هانلي مؤخرًا كمحمية هانلي للسماء المظلمة (HDSR) من قبل إقليم لاداخ الاتحادي.

يهدف HDSR إلى حماية المنطقة من التلوث الضوئي الناتج عن النشاط البشري والحفاظ على ظلامها الرائع لأغراض الرصد الفلكي. كما أنها تشجع السياحة، وتوفر للزوار فرصة تجربة جمال سماء الليل. ولطالما انجذب علماء الفلك الهواة إلى هانلي بسبب سمائها المظلمة بشكل استثنائي، مما يسمح لهم بمراقبة الأجرام السماوية الخافتة والتقاط صور مفصلة.

ومن أبرز أحداث حفل النجوم الذي أقيم في هانلي، كانت فرصة مشاهدة الظواهر الفلكية النادرة، مثل "الفجر الكاذب" و"ضوء البروج". يشير الفجر الكاذب إلى التوهج قبل شروق الشمس والذي لا يمكن ملاحظته إلا من أحلك المواقع، في حين أن الضوء البروجي هو ضوء الشمس الخافت المنتشر بواسطة الغبار في مستوى النظام الشمسي.

اجتمع المشاركون من أماكن مختلفة في الهند، بما في ذلك بنغالورو وتشيناي ودلهي وماندي وأحمد آباد ولاكشادويب ومومباي، بالإضافة إلى القرويين المحليين والسياح، في هانلي ليكونوا جزءًا من حفل النجوم. اجتذب هذا الحدث علماء الفلك الهواة والمراقبين البصريين الذين تمكنوا من تقدير المجرات الخافتة الغامضة المرئية في سماء Bortle-1 (الأحلك) في HDSR.

وفي محاولة لإشراك المجتمع المحلي وتعزيز السياحة الفلكية، قام المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) بتوفير تلسكوبات صغيرة لقرويين مختارين وقام بتدريبهم ليكونوا "سفراء علم الفلك". لا تساعد هذه المبادرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة فحسب، بل تضمن أيضًا حصول السياح على إرشادات ومعلومات مطلعة حول السماء ليلاً.

وبالنظر إلى المستقبل، يخطط المنظمون لجعل HDSR Star Party حدثًا سنويًا، على أمل جذب عشاق علم الفلك من الهند وخارجها. ومع الدعم المستمر للمجتمعات المحلية وجهود التوعية التي تبذلها IIA، ستظل سماء هانلي وجهة عزيزة لمراقبي النجوم وعلماء الفلك على حد سواء.

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By فيكي ستافروبولو

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