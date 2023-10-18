المعهد الهندي للفيزياء الفلكية يستضيف حفل النجوم الأول في محمية هانلي دارك سكاي

نظم المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) مؤخرًا حدثًا فريدًا يسمى Star Party في محمية Hanle Dark Sky في لاداخ. جمع هذا الحدث حوالي 30 من علماء الفلك الهواة من مختلف أنحاء الهند لمشاهدة والتقاط جمال سماء الليل الخالية من التلوث الضوئي.

تشتهر مدينة هانلي، موطن المرصد الفلكي الهندي التابع للمعهد الدولي للملاحة الجوية، بسماءها المظلمة الصافية وظروفها الجوية المواتية، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للأبحاث الفلكية والتصوير الفلكي. تمتد محمية هانلي للسماء المظلمة على مساحة تبلغ حوالي 1,073 كيلومترًا مربعًا، وقد تم تخصيصها من قبل إقليم اتحاد لاداخ لمكافحة التلوث الضوئي وحماية السماء المظلمة في المنطقة.

خلال حفل النجوم، أتيحت للمشاركين الفرصة لمراقبة وتصوير الظواهر السماوية التي لا يمكن رؤيتها إلا من مواقع مظلمة للغاية مثل هانلي. وشملت هذه الفجر الكاذب وضوء البروج. وعلى الرغم من التحديات التي فرضها الارتفاع العالي ودرجات الحرارة الباردة ونقص الأكسجين، أعرب المشاركون عن حماستهم ورضاهم عن التجربة.

بالإضافة إلى توفير منصة لعلماء الفلك الهواة، كانت Star Party أيضًا بمثابة فرصة تعليمية لسفراء علم الفلك المحليين. هؤلاء السفراء، الذين دربهم معهد المدققين الداخليين، مسؤولون عن توجيه السياح الفلكيين وتعزيز السياحة المتعلقة بعلم الفلك في المنطقة. وقد أتاح لهم حضور Star Party تعزيز معارفهم ومهاراتهم من خلال التفاعل مع كبار علماء الفلك الهواة من البلاد.

دفع نجاح حفل ​​Star Party الافتتاحي إدارة UT Ladakh إلى جعله حدثًا سنويًا. ومن خلال الترويج لمحمية هانلي للسماء المظلمة كوجهة سياحية، فإنهم يهدفون إلى جذب عشاق علم الفلك، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للقرى المحلية.

بشكل عام، كان حفل النجوم في محمية هانلي دارك سكاي حدثًا فريدًا وناجحًا جمع علماء الفلك الهواة، وروج للتصوير الفلكي، وقدم فرصًا تعليمية لسفراء علم الفلك المحليين.

مصادر:

– المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA)

- إقليم اتحاد لاداخ