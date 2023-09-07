مركبة الهبوط Chandrayaan-3 الهندية تستريح قبل أن تستيقظ من جديد لإجراء المزيد من الاستكشاف

إن مركبة الهبوط Chandrayaan-3، التي هبطت بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس، أصبحت الآن في وضع السكون حيث تستريح طوال الليل القمري الذي يستمر 14 يومًا. وقد وضع هذا الهبوط التاريخي الهند ضمن مجموعة النخبة من البلدان التي وضعت مركبة فضائية بأمان على سطح القمر. تم تحقيق الأهداف الأساسية للمهمة، حيث قامت مركبة الهبوط بإجراء عروض تقنية وجمع البيانات التي تركز على تحليل تكوين تربة القمر والغلاف الجوي.

وتمثل هذه المهمة أيضًا أول استكشاف للقطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب من الجليد المائي. وسيكون لاكتشاف الجليد المائي آثار كبيرة على مهمات استكشاف الفضاء المستقبلية، حيث يمكن حصاده وتحويله إلى مياه للشرب ووقود للصواريخ.

لقد كانت مهمة Chandrayaan-3 بمثابة نقطة فخر وطني في الهند، حيث شاهد ملايين الأشخاص تغطية الهبوط عبر الإنترنت. واحتفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالمهمة، مشيراً إلى أن الجهود العلمية ستستمر لتطوير فهم أفضل للكون من أجل رفاهية البشرية.

أكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مركبة الهبوط Chandrayaan-3 في وضع السكون لأنها غير مصممة لجمع البيانات العلمية أثناء الليل القمري. ومع ذلك، هناك آمال في إعادة إيقاظ مركبة الهبوط ومركبتها الجوالة في 22 سبتمبر.

تم تجهيز مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بمجموعة من الأدوات العلمية، بما في ذلك الليزر لتحليل الثرى والغلاف الخارجي للقمر، ومقياس الزلازل لاكتشاف الزلازل داخل القمر. قامت ISRO بمشاركة التحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض نقاط البيانات التي جمعتها مركبة الهبوط والمركبة الجوالة.

بشكل عام، كانت مهمة Chandrayaan-3 بمثابة مسعى ناجح للهند، حيث عززت وجودها في استكشاف الفضاء والمساهمة في الفهم العلمي للقمر.

مصادر:

– مقالة CNN: “مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan-3 تستريح قبل أن تستيقظ من جديد لمزيد من الاستكشاف” (CNN)

- ملفات شخصية على تويتر لكل من ISRO ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على التوالي