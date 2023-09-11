تم رصد المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 Moon Lander و Rover بواسطة زميل المسبار القمري

تم التقاط مهمة Chandrayaan-3 الهندية، التي هبطت بنجاح على القمر في 23 أغسطس 2022، في صور جديدة التقطتها مركبة فضائية هندية أخرى، Chandrayaan-2، والتي كانت في مدار القمر منذ عام 2019. منظمة أبحاث الفضاء (ISRO)، تظهر مركبة الهبوط على سطح القمر.

وعلى الرغم من أن مركبة الهبوط Chandrayaan-3 غير نشطة حاليًا بسبب الظلام على الجانب القريب من القمر، فمن المتوقع أن تخرج من السبات وتستأنف نشاطها بمجرد ظهور ضوء الشمس مرة أخرى. وأكد مسؤولون من ISRO أن مركبة الهبوط وعربتها الجوالة، براغيان، قد حققتا جميع أهدافهما الرئيسية، بما في ذلك النشر الناجح للمركبة الجوالة والتقاط صور للمنطقة المحيطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مهمة القمر الهندية من الفضاء. كما التقطت مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا، والتي تلتقط صورًا عالية الوضوح للقمر، مهمة Chandrayaan-3 في وقت سابق من هذا الشهر.

والهند الآن هي الدولة الرابعة التي هبطت بنجاح على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، يتم التخطيط لمزيد من البعثات القمرية في المستقبل. قامت ناسا، من خلال برنامج Artemis، بتمويل العديد من المهام الروبوتية بهدف إقامة وجود بشري دائم على القمر وحوله بحلول أواخر عشرينيات القرن الحالي.

ومن الأهداف الرئيسية لهذه المهام دراسة الرواسب الجليدية الموجودة في القطب الجنوبي للقمر. وتعتزم وكالة ناسا استخدام هذا الجليد القمري لدعم رواد الفضاء وآلاتها من خلال إنشاء قواعد في المنطقة. وتستهدف دول أخرى، بما في ذلك الهند، أيضًا القطب الجنوبي للقمر لمزيد من الاستكشاف.

وبينما كانت هناك محاولات فاشلة مؤخرًا من قبل روسيا وإسرائيل واليابان للهبوط على القمر، فإن مهمة تشاندرايان 3 تمثل دخول الهند الناجح في مجال استكشاف القمر.

مصادر:

- إيسرو

- ناسا