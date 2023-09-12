تم رصدها حديثًا: مركبة الهبوط والمركبة الجوالة الهندية Chandrayaan-3 على سطح القمر

تم التقاط مهمة Chandrayaan-3 الهندية، التي هبطت بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس، في صور جديدة التقطها مسبار قمري آخر. أصدرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) صورًا رادارية من مهمتها القمرية Chandrayaan-2، التي وصلت إلى مدار القمر في عام 2019.

على الرغم من أن مركبة الهبوط Chandrayaan-3 غير نشطة حاليًا، بسبب الظلام الذي دام أسبوعين على الجانب القريب من القمر حيث هبطت، إلا أن هناك احتمال أنها ستستيقظ بمجرد عودة ضوء الشمس. ومع ذلك، أكد مسؤولو ISRO أن مركبة الهبوط ومركبتها الجوالة الصغيرة، المسماة Pragyan، قد أنجزتا بالفعل جميع أهدافهما الرئيسية. تم نشر مركبة براجيان بنجاح من مركبة الهبوط فيكرام، والتقطت صورًا للمناطق المحيطة بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مهمة القمر الهندية من الفضاء. التقطت مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا بالفعل صورًا عالية الدقة للمهمة التاريخية. أصبحت الهند الدولة الرابعة، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين، التي تهبط بنجاح على سطح القمر.

وبالإضافة إلى مهمة الهند، تستهدف العديد من الدول الأخرى أيضًا القطب الجنوبي للقمر لاستكشاف احتياطيات الجليد في تلك المنطقة. وتخطط وكالة ناسا لإنشاء قاعدة أو أكثر في المنطقة لاستخدام الجليد القمري لدعم رواد الفضاء والآلات كجزء من برنامج أرتميس الخاص بها، والذي يهدف إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر وحوله بحلول أواخر عشرينيات القرن الحالي.

وبينما نجحت الهند في مهمتها القمرية، قامت دول أخرى وشركات خاصة أيضًا بمحاولات للهبوط على سطح القمر في الآونة الأخيرة. وتحطم المسبار الروسي لونا-25 أثناء محاولته الهبوط الشهر الماضي، وأطلقت وكالة الفضاء اليابانية جاكسا مركبة الهبوط على سطح القمر، SLIM، والتي ستحاول الهبوط في الأشهر المقبلة.

بشكل عام، حققت مهمة تشاندرايان-3 الهندية إنجازات مهمة في استكشاف القمر، وتُظهر الصور التي التقطتها مجسات قمرية أخرى نجاح البلاد في الوصول إلى حدود جديدة في الفضاء.

مصادر:

- "تم رصد مركبة الهبوط والمركبة الجوالة الهندية الجديدة للتو بواسطة مسبار قمري آخر" - موقع Space.com

- "لا يمتلك مستكشفو القمر الروبوتيون Chandrayaan-3 في الهند سخانات" - Space.com

– “ستكون Artemis 3 أول مهمة سطحية بشرية في السلسلة” – ناسا