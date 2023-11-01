دراسة جديدة تكشف تأثير هبوط تشاندرايان -3 على سطح القمر في الهند

ترك هبوط الهند التاريخي على سطح القمر في 23 أغسطس 2023، أثرا كبيرا على سطح القمر، كما كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة الجمعية الهندية للاستشعار عن بعد. نجحت مركبة تشاندرايان-3 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في الهبوط السلس على سطح القمر، وهو إنجاز لم تحققه سوى ثلاث دول قبل الهند.

تسلط الدراسة الضوء على الصور الملتقطة من المهمة السابقة، Chandrayaan-2، والتي أظهرت ظاهرة مثيرة للاهتمام تعرف باسم "هالة القذف". يبدو أنه عندما هبطت مركبة الهبوط Chandrayaan-3، تناثرت الدفعات عمودًا ضخمًا على شكل حلقة من غبار القمر، أو الثرى، لتشكل هالة المقذوفات. وقد قُدر هذا الثرى القمري بحوالي 2.06 طن متري، ويغطي مساحة قدرها 1,167 قدمًا مربعًا.

حدد العلماء الذين يدرسون الهالة المقذوفة الاختلافات في انعكاس الطبقات العليا المضطربة حديثًا من غبار القمر، والمعروفة باسم فوق سطح الأرض. يُعتقد أن التعرض للثرى تحت السطح بسبب فقدان التماسك في الطبقة فوق السطح قد تسبب في زيادة التشتت الضوئي، مما أدى إلى الشذوذ الانعكاسي الذي لوحظ حول مركبة الهبوط.

استمرت Chandrayaan-2، على الرغم من عدم نجاحها في محاولتها للهبوط، في العمل كمركبة مدارية، وجمعت بيانات لا تقدر بثمن وصورًا عالية الدقة لسطح القمر. تهدف المهمة إلى تحقيق أول هبوط على الإطلاق بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، وهي المهمة التي أنجزتها Chandrayaan-3 بنجاح.

ومن المثير للاهتمام أن الهند تنضم الآن إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين في المجموعة المرموقة من الدول التي حققت هبوطاً سلساً على سطح القمر. ومع ذلك، تستعد المزيد من الدول للقيام بمهام مماثلة في المستقبل القريب. ويخطط برنامج أرتميس التابع لناسا، المخصص لاستكشاف القمر، لتمويل العديد من المهام الروبوتية، مع عمليات هبوط محتملة بحلول عام 2024. وقد حاولت شركة آي سبيس اليابانية بالفعل الهبوط على سطح القمر، في حين أن روسيا عازمة على العودة بعد مهمتها الفاشلة لونا 25.

وتسلط نتائج هذه الدراسة ضوءا جديدا على التأثير والأهمية العلمية لهبوط الهند على سطح القمر، مما يزيد من تأجيج الاهتمام العالمي باستكشاف القمر ويمهد الطريق لمهمات مستقبلية لكشف أسرار الجار السماوي للأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف أنشأ القمر الصناعي الهندي Chandrayaan-3 هالة المقذوفات على القمر؟

أثناء الهبوط الناعم، استخدمت مركبة الهبوط Chandrayaan-3 دوافعها، التي تناثرت كمية كبيرة من غبار القمر أو الثرى عند الاصطدام. وقد تسبب هذا في تكوين عمود على شكل حلقة يعرف باسم هالة القذف.

2. ما هو الثرى؟

يشير الثرى إلى طبقة الصخور المجزأة والتربة والغبار وغيرها من المواد التي تغطي الأساس الصلب أو سطح الكوكب مثل القمر.

3. كيف درس العلماء هالة القذف؟

قام العلماء بفحص الاختلافات في الانعكاس في الطبقات العليا المضطربة حديثًا من غبار القمر، والتي تسمى epiregolith، والتي ساعدتهم في تحديد وتحليل الهالة المقذوفة.

4. ما هي أهمية هبوط Chandrayaan-3؟

يمثل الهبوط الناجح لـ Chandrayaan-3 إنجازًا كبيرًا للهند ويوسع مجموعة الدول التي أنجزت هبوطًا سلسًا على سطح القمر. كما أنه يساهم برؤى علمية قيمة في استكشاف القمر ويشجع على القيام بمهام أخرى إلى القمر.

5. هل هناك أي خطط مستقبلية لاستكشاف القمر؟

نعم، لدى العديد من الدول ووكالات الفضاء، بما في ذلك وكالة ناسا وشركات خاصة مثل آي سبيس، خطط طموحة للبعثات القمرية المستقبلية. تهدف هذه المهام إلى تعزيز فهمنا للقمر والاستعداد للاستكشاف البشري المحتمل في المستقبل.