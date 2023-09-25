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وكالة الفضاء الهندية تحاول إيقاظ Chandrayaan-3 Lander و Rover

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 25، 2023
وكالة الفضاء الهندية تحاول إيقاظ Chandrayaan-3 Lander و Rover

قام المهندسون في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بمحاولات لإيقاظ مركبة الهبوط والمركبة القمرية Chandrayaan-3 بعد ليلة قمرية استمرت أسبوعين. أعلنت ISRO يوم الجمعة أنها تحاول إجراء اتصال مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan لتحديد حالة استيقاظهما. إلا أن محاولاتهم يوم الاثنين لم تسفر عن أي رد حتى الآن.

هبطت مركبة تشاندرايان 3 بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس، مما جعل الهند الدولة الرابعة التي تحقق الهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. بعد الهبوط، استكشفت المركبة الفضائية براغيان موقع الهبوط وأرسلت الصور إلى الأرض بينما أجرى فيكرام تجارب علمية، بما في ذلك قياس درجة حرارة الطبقة العليا من الثرى القمري وتحليل التركيب الكيميائي للغبار القمري. إن وجود الكبريت في الغبار القمري يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للنشاط البركاني الماضي.

تم وضع المركبة الجوالة براغيان في وضع السكون في 2 سبتمبر، وحذت مركبة الهبوط فيكرام حذوها بعد يومين. على الرغم من أن المهمة قد أكملت أهدافها الأساسية، إلا أن ISRO تأمل في أن تكون مركبة الهبوط والمركبة الجوالة قد نجت من الليلة القمرية.

Chandrayaan-3 هي المحاولة الثانية للهند للهبوط على سطح القمر. وتعرضت المهمة السابقة، Chandrayaan-2، لحادث في عام 2019 بسبب خلل في البرمجيات. ومع ذلك، لا تزال المركبة المدارية Chandrayaan-2 تعمل وتستمر في دراسة القمر من المدار القمري.

ستستمر الجهود لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، لكن فرص النجاح تتضاءل مع مرور كل ساعة. تظل ISRO مصممة على استكشاف وكشف أسرار القطب الجنوبي للقمر.

مصادر:
– موقع الفضاء.كوم

By فيكي ستافروبولو

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