المركبة الفضائية Aditya-L1 تنجح في الإفلات من تأثير الأرض في رحلتها إلى الشمس

تجاوزت المركبة الفضائية Aditya-L1، أول مرصد فضائي في الهند لدراسة الشمس، مجال تأثير الأرض وهي الآن في طريقها إلى نقطة لاغرانج 1 (L1). أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن المركبة الفضائية قد سافرت لمسافة تزيد عن 9.2 ألف كيلومتر من الأرض وتبحر حاليًا في طريقها نحو L1.

هذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها ISRO في إرسال مركبة فضائية خارج نطاق تأثير الأرض، وكانت المرة الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission. لإرسال Aditya-L1 نحو L1، أجرت ISRO مناورة Trans-Lagrangian1 Insertion (TL1I) في 19 سبتمبر. يقع L1 على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض ويمثل حوالي 1% من المسافة بين الأرض والشمس.

تم إطلاق Aditya-L1 في 2 سبتمبر بواسطة مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية وخضع منذ ذلك الحين لأربع مناورات أرضية. تم تجهيز المركبة الفضائية بسبع حمولات، خمس منها تم تطويرها بواسطة ISRO واثنتان بالتعاون مع المعاهد الأكاديمية الهندية.

عند الوصول إلى النقطة L1 في يناير 2024، سيتم إجراء مناورة أخرى لربط Aditya-L1 بمدار حول L1. ستقضي المركبة الفضائية فترة مهمتها في مدار غير منتظم الشكل، متعامد مع الخط الذي يربط بين الأرض والشمس. ومن المتوقع أن توفر حمولاتها معلومات مهمة حول جوانب مختلفة من الدراسات الشمسية، بما في ذلك التدفئة الإكليلية، والانبعاثات الكتلية الإكليلية، والتوهجات الشمسية، وديناميكيات الطقس الفضائي، وانتشار الجسيمات والمجال.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المهمة لمدة خمس سنوات وتساهم بشكل كبير في فهمنا للشمس وسلوكها.

مصادر:

- المركبة الفضائية Aditya-L1 المتجهة إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) أفلتت من مجال تأثير الأرض. (مصدر)

- تجري ISRO تقييمًا للوضع الفضائي حول L1 لضمان سلامة مركبة Aditya-L1 الفضائية (المصدر)

التعاريف:

– نقطة لاغرانج 1 (L1): نقطة في الفضاء حيث تتوازن قوى الجاذبية للأرض والشمس مع بعضها البعض، مما يسمح للأجسام بالبقاء في وضع مستقر نسبيًا.

- مناورة Trans-Lagrangian1 Insertion (TL1I): تم إجراء المناورة لإرسال المركبة الفضائية Aditya-L1 نحو النقطة L1.

- الحمولات: الأجهزة أو التجارب العلمية التي تقوم بها مركبة فضائية أو قمر صناعي لجمع بيانات أو أداء مهام محددة.