يقوم المرصد الشمسي Aditya-L1 الهندي بضبط المسار من أجل رؤية متواصلة للشمس

أجرى أول مرصد شمسي في الهند، Aditya-L1، مؤخرًا مناورة لتصحيح المسار لضمان بقائه في مساره نحو نقطة خاصة في الفضاء حيث سيكون لديه رؤية متواصلة للشمس. تم إطلاق المركبة الفضائية في 2 سبتمبر، وتقوم حاليًا برحلة مدتها 110 أيام إلى منطقة تبعد حوالي مليون ميل عن الأرض.

من المخطط أن يستقر Aditya-L1 في مدار هالة حول نقطة لاغرانج رقم 1 بين الأرض والشمس، وهي منطقة مستقرة الجاذبية. وسيوفر هذا الموقع للمرصد خط رؤية واضحًا ومباشرًا لدراسة الشمس. تم إجراء مناورة تصحيح المسار، المعروفة أيضًا باسم TCM، في 6 أكتوبر واستمرت لمدة 16 ثانية تقريبًا.

أفاد حساب وسائل التواصل الاجتماعي التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن التنفيذ الناجح للمناورة، مشيرًا إلى أنه تم إجراؤها لتصحيح المسار بعد مناورة Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) التي تم تنفيذها في 19 سبتمبر.

تم تجهيز Aditya-L1 بسبع حمولات لمهمته التي تستغرق خمس سنوات لدراسة الشمس. تمثل هذه المركبة الفضائية ثاني مهمة للهند في الفضاء السحيق، بعد مهمة المريخ المدارية (MOM) التي تم إطلاقها في عام 2013. يُترجم اسم "Aditya" إلى "الشمس" باللغة السنسكريتية، بينما تمثل اللاحقة "L1" الموقع الذي سينطلق منه المرصد. العمل.

من خلال الضبط الدقيق لمدار المركبة الفضائية، تضمن مناورة تصحيح المسار بقاء Aditya-L1 على المسار الصحيح لإنجاز مهمته المتمثلة في مراقبة ودراسة الشمس من نقطة مراقبة فريدة في الفضاء.

المصادر: حساب وسائل التواصل الاجتماعي X التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، 30 سبتمبر 2023؛ 8 أكتوبر 2023.