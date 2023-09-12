المركبة الفضائية الهندية Aditya-L1 تشارك الصور الأولى على الإطلاق

أصدرت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو)، الصور الأولى على الإطلاق من مهمتها لرصد الطاقة الشمسية. تم التقاط الصور بواسطة كاميرا مثبتة على المركبة الفضائية Aditya-L1، والتي هي حاليًا في طريقها إلى الشمس. شاركت إيسرو الصور الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضت كوكبنا الأرض والقمر في إطار واحد.

تعد المركبة الفضائية Aditya-L1، التي سُميت على اسم الكلمة الهندية للشمس، أول مسبار شمسي فضائي في الهند. توفر هذه الصور الأولية لمحة عما يستطيع القمر الصناعي التقاطه. تُظهر إحدى الصور الأرض، وهي تبدو كبيرة على خلفية الفضاء، في حين أن القمر مجرد بقعة في المسافة. أما الصورة الثانية فهي "صورة شخصية" للمركبة الفضائية Aditya-L1 نفسها، وتضم اثنين من أدواتها العلمية السبعة.

تم إطلاق Aditya-L2 في 1 سبتمبر، وهو حاليًا في رحلة تبلغ طولها 932,000 ميل من الأرض، مما يشكل حوالي 1% من المسافة بين الأرض والشمس. وتتجه نحو نقطة لاغرانج 1 (L1)، وهي النقطة الجميلة بين قوى الجاذبية للشمس والأرض، مما يسمح للمركبة الفضائية بالتحليق. بمجرد وصول Aditya-L1 إلى نقطة L1 هذه، سيكون قادرًا على الدوران حول الشمس بنفس معدل دوران الأرض، مما يتطلب الحد الأدنى من الوقود للتشغيل.

ومن هذا الموقع الاستراتيجي، ستجري المركبة الفضائية أبحاثًا مكثفة لمساعدة العلماء في دراسة النشاط الشمسي، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. يمكن أن تسبب هذه الأحداث شفقًا جميلًا على الأرض بينما تشكل مخاطر على البنية التحتية الحيوية مثل الأقمار الصناعية. سوف يقوم Aditya-L1 أيضًا بالتحقيق في "مشكلة التسخين الإكليلي" - الغلاف الجوي الخارجي الغامض شديد الحرارة للشمس، والذي تصل درجات حرارته إلى 2 مليون درجة فهرنهايت.

وفي حالة نجاحها، ستنضم الهند إلى مجموعة حصرية من الدول التي تدرس الشمس بنشاط. ستعمل مهمة Aditya-L1 على تعزيز فهمنا للظواهر الشمسية والمساهمة في الدراسات العلمية المستمرة. تعمل هذه الصور الأولية بمثابة معاينة محيرة للبيانات القيمة التي ستجمعها المركبة الفضائية بينما تواصل رحلتها لفتح أسرار أقرب نجم لنا.

مصادر: إيسرو، بي بي سي، وكالة الفضاء الأوروبية