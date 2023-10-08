تستأنف المركبة الفضائية الهندية Aditya-L1 رحلتها نحو Sun-Earth L1

أكملت مركبة Aditya-L1 الهندية، وهي أول مهمة للبلاد إلى الشمس، بنجاح مناورة تصحيح المسار في 6 أكتوبر، وفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). المركبة الفضائية الآن في صحة جيدة وفي طريقها للوصول إلى Sun-Earth Lagrange Point 1.

سيتم وضع Aditya-L1، الذي سمي على اسم إله الشمس الهندوسي، في مدار الهالة حول L1، وهي النقطة بين الشمس والأرض حيث تتوازن قوى الجاذبية لكلا الأجرام السماوية. يوفر هذا الموقع وجهة نظر فريدة لدراسة الظواهر الشمسية والطقس الفضائي.

تعد مناورة تصحيح المسار عملية حاسمة تضمن بقاء المركبة الفضائية في مسارها المقصود. من خلال إجراء تعديلات بسيطة على مساره، تضمن ISRO وصول Aditya-L1 إلى وجهته بدقة وتحسين ملاحظاته العلمية.

بمجرد وصول Aditya-L1 إلى مداره النهائي، سيبدأ في جمع بيانات قيمة حول الشمس وأنشطتها. وتهدف المهمة إلى دراسة الإكليل الشمسي، وهو الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، والتحقيق في ديناميكيات الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) وتأثيرها على الطقس الفضائي.

إن فهم الشمس وسلوكها أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالطقس الفضائي وحماية البنية التحتية الحيوية على الأرض، مثل الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة، من العواصف الشمسية. وسيساهم Aditya-L1 في الجهود العالمية في هذا المجال وتعزيز قدرات الهند في أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

تمثل مناورة تصحيح المسار الناجحة علامة فارقة مهمة لمهمة Aditya-L1. وبينما تواصل المركبة الفضائية رحلتها نحو L1، ينتظر العلماء والباحثون بفارغ الصبر البيانات القيمة التي ستوفرها حول ألغاز الشمس وتأثيرها على كوكبنا.

مصادر:

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– “مهمة أديتيا تستعد لكشف أسرار كورونا الشمس”، الهندوس