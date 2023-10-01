تسافر المركبة الفضائية Aditya-L1 التابعة لـ ISRO إلى ما وراء مجال تأثير الأرض

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) يوم السبت أن مركبتها الفضائية Aditya-L1 نجحت في الهروب من مجال تأثير الأرض وهي الآن في طريقها إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) بين الشمس والأرض. هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها ISRO مركبة فضائية خارج نطاق تأثير الأرض، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission.

بدأت المركبة الفضائية لمهمة الطاقة الشمسية Aditya-L1 بالفعل في جمع البيانات، والتي ستوفر رؤى قيمة حول سلوك الجسيمات في محيط الأرض. على وجه التحديد، ستساعد البيانات التي تم جمعها حول L1 العلماء على تحليل أصل وتسارع وتباين الرياح الشمسية وظواهر الطقس الفضائي. تم إطلاق Aditya-L1 بواسطة الصاروخ PSLV-C57 بنجاح بواسطة ISRO في 2 سبتمبر.

تم تجهيز هذه المركبة الفضائية المتقدمة بسبع حمولات مختلفة لدراسة الشمس. ستراقب أربع من هذه الحمولات الضوء المنبعث من الشمس، بينما ستقيس الحمولات الثلاث المتبقية المعلمات الموقعية للمجالات البلازما والمغناطيسية. سيتم وضع Aditya-L1 في مدار هالة حول نقطة لاغرانج 1، التي تقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض في اتجاه الشمس. سيسمح هذا المدار للمركبة الفضائية بمراقبة الشمس بشكل مستمر في نفس الموقع النسبي.

تمثل مهمة Aditya-L1 علامة فارقة مهمة لـ ISRO وتسلط الضوء أيضًا على حضور الهند المتنامي في مجال استكشاف الفضاء. ومن خلال دراسة الشمس وسلوكها، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لنظامنا الشمسي وتأثيره على الأرض. ولا شك أن هذه البيانات ستسهم في النهوض بالتنبؤ بالطقس الفضائي والمجالات الأخرى ذات الصلة.

المصادر: منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)