مهمة Aditya-L1 الهندية تفلت من مجال تأثير الأرض

وصلت مهمة Aditya-L1 الهندية، والتي تهدف إلى دراسة الطبقات الخارجية للشمس، إلى مرحلة هامة في رحلتها. وقد نجحت المركبة الفضائية في عبور النقطة التي تهرب فيها من "مجال تأثير الأرض"، وفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). بدأت رحلة Aditya-L1 التي تستغرق أربعة أشهر نحو مركز النظام الشمسي في الثاني من سبتمبر.

قطعت المركبة الفضائية مسافة 920,000 ألف كيلومتر (570,000 ألف ميل)، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الرحلة الإجمالية. عند هذه النقطة، تلغي قوى الجاذبية لكل من الأرض والشمس، مما يسمح لأديتيا بالدخول في مدار مستقر حول أقرب نجم. يمثل هذا الإنجاز المرة الثانية التي تتمكن فيها ISRO من إرسال مركبة فضائية خارج نطاق تأثير الأرض، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission في عام 2014.

في حين واجهت مهمة المركبة القمرية الأخيرة خيبة الأمل بسبب الفشل في الاستيقاظ، إلا أن ISRO تظل متفائلة. وفي أغسطس/آب، دخلت الهند التاريخ عندما أصبحت أول دولة تهبط بمركبة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. قامت المركبة الفضائية القمرية، براغيان، بمسح موقع هبوطها قبل أن يتم إيقاف تشغيلها في الليلة القمرية. على الرغم من أن محاولات إعادة تنشيط المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية قوبلت بالصمت، إلا أن رئيس ISRO، إس. سوماناث، ذكر أن المهمة لا تزال ناجحة.

إن إنجازات ISRO في مجال استكشاف الفضاء جعلت الهند لاعبًا رئيسيًا. وبالإضافة إلى مهمة Aditya-L1، تخطط الهند لإطلاق مهمة مأهولة إلى مدار الأرض خلال العام المقبل. هذه المهمة القادمة، إلى جانب مهمة المريخ المدارية، تضع الهند في طليعة غزوات الدول الآسيوية في استكشاف الفضاء.

وفي حين أرسلت الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية العديد من المجسات لدراسة الشمس، فإن مهمة ISRO الناجحة ستمثل علامة فارقة كأول دولة آسيوية يتم وضعها في مدار حول الشمس.

المصادر: ISRO