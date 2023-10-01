المركبة الفضائية الهندية تصل إلى نقطة تاريخية في رحلتها إلى مركز النظام الشمسي

وصلت المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس، Aditya-L1، إلى مرحلة مهمة في رحلتها نحو مركز النظام الشمسي. وقد عبرت المركبة الفضائية الآن النقطة التي أفلتت منها من "مجال تأثير الأرض"، وفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

بدأت مهمة Aditya-L1، التي سُميت على اسم إله الشمس الهندوسي، رحلتها التي تستغرق أربعة أشهر في 2 سبتمبر. وتحمل المركبة أدوات لمراقبة الطبقات الخارجية للشمس. حاليًا، قطعت المركبة الفضائية ما يقرب من 920,000 ألف كيلومتر (570,000 ألف ميل)، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف المسافة الإجمالية إلى وجهتها.

في هذه المرحلة من الرحلة، تلغي قوى الجاذبية للأرض والشمس بعضها البعض. وهذا يسمح للمركبة الفضائية بالدخول إلى مدار هالة مستقر حول الشمس. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها ISRO في إرسال مركبة فضائية خارج مجال تأثير الأرض، وكانت المرة الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission.

ويأتي الإنجاز الأخير بعد فترة وجيزة من فشل المركبة القمرية الهندية، براغيان، في الاستيقاظ على سطح القمر. على الرغم من هذه النكسة، تظل ISRO متفائلة، مشيرة إلى أن المركبة قد أكملت بالفعل المهام المقصودة منها. وفي أغسطس، أصبحت الهند أول دولة تهبط بمركبة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، مما يجعلها الدولة الرابعة التي تحقق هبوطًا ناجحًا على سطح القمر.

لقد حققت الهند خطوات كبيرة في مجال استكشاف الفضاء. وفي عام 2014، أصبحت أول دولة آسيوية تدور حول المريخ، وهناك خطط لإرسال مهمة مأهولة إلى مدار الأرض في المستقبل القريب. وفي حين أرسلت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية واليابان والصين، مجسات إلى الشمس، إذا نجحت، فإن مهمة ISRO ستكون المرة الأولى التي تدور فيها دولة آسيوية حول الشمس.

مصادر:

– Phys.org – “مركبة الفضاء الهندية تتجه نحو مركز النظام الشمسي”

– بيان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).