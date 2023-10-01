بعثة Aditya-L1 الهندية تصل إلى مدار مستقر حول الشمس

وصلت مهمة Aditya-L1، التي أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في 2 سبتمبر، بنجاح إلى مدار مستقر حول الشمس، مما يمثل علامة فارقة مهمة لجهود استكشاف الفضاء الهندية. يحمل Aditya-L1، الذي سمي على اسم إله الشمس الهندوسي، أدوات لمراقبة الطبقات الخارجية للشمس.

بعد السفر لمسافة 920,000 كيلومتر، دخل Aditya-L1 الآن في مدار هالة مستقر حول الشمس. ويتحقق هذا المدار عندما تلغي قوى الجاذبية للشمس والأرض بعضها البعض، مما يسمح للمركبة الفضائية بالحفاظ على موقعها بالنسبة للشمس. ومن الجدير بالذكر أن ISRO قد حققت هذا الإنجاز للمرة الثانية، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission.

إن النجاحات التي حققتها الهند مؤخرًا في مجال استكشاف الفضاء وضعت البلاد في طليعة أبحاث الفضاء. وفي أغسطس، أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تهبط مركبة فضائية على سطح القمر، عندما استكشفت مسبارها المتجول براغيان القطب الجنوبي للقمر. على الرغم من أن الصمت اللاسلكي الصادر عن المركبة الجوالة قد ترك الآمال في إعادة التنشيط غير مؤكدة، إلا أن ISRO تعتبر المهمة ناجحة حيث حققت براغيان أهدافها المتوقعة.

ومع مهماتها السابقة إلى المريخ في عام 2014 والقمر في عام 2019، إلى جانب خططها لإرسال مهمة مأهولة إلى مدار الأرض العام المقبل، تواصل الهند توسيع برنامجها الفضائي. في حين أرسلت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين، مجسات إلى الشمس، فإن مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO ستكون الأولى من أي دولة آسيوية يتم وضعها في مدار حول أقرب نجم لنا.

تعد مهمة Aditya-L1 بمثابة إنجاز كبير لبرنامج استكشاف الفضاء الهندي، كما أنها تطور مثير للمجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم. ومن خلال دراسة الطبقات الخارجية للشمس، ستوفر المهمة رؤى قيمة حول النشاط الشمسي وتأثيره على كوكبنا.

مصادر:

– وكالة فرانس برس (بدون عنوان URL)

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) (بدون عنوان URL)