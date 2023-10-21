مهمات الهند الفضائية الطموحة: الاستعداد للمستقبل

حققت الهند مؤخرًا إنجازًا بارزًا في مجال استكشاف الفضاء من خلال هبوطها بنجاح لمركبة تشاندرايان 3 على القطب الجنوبي للقمر، مما يجعلها الدولة الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز. بناءً على هذا النجاح، وضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنظارها بالفعل على مهمات جديدة، بما في ذلك المهمة الشمسية Aditya-L1 ومهمة الرحلات الفضائية البشرية Gaganyaan.

ومن المقرر أن تصل مهمة Aditya-L1 إلى وجهتها، الشمس، في منتصف يناير من العام المقبل. وفي الوقت نفسه، تعد مهمة جاجانيان أول مهمة طيران فضائية مأهولة على الإطلاق لـ ISRO، بهدف إطلاق طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض. وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 10,000 كرور روبية لهذا المشروع الطموح.

وتخطط الهند أيضًا لإنشاء محطة فضائية خاصة بها، تسمى محطة بهاراتيا أنتاريكشا، بحلول عام 2035. بالإضافة إلى ذلك، تهدف ISRO إلى إرسال البشر إلى القمر بحلول عام 2040، مما يمثل أحد أكثر مشاريع الفضاء الهندية طموحًا حتى الآن.

كجزء من مشروع Gaganyaan، أجرت ISRO مؤخرًا مهمة إحباط مركبة اختبار الطيران -1 (TV-D1)، وهي الأولى في سلسلة من الاختبارات غير المأهولة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم الأنظمة الفرعية للمركبة ونظام هروب الطاقم، بالإضافة إلى خصائص وأنظمة التباطؤ الخاصة بوحدة الطاقم على ارتفاعات أعلى. تخطط ISRO لإجراء ثلاث بعثات اختبارية أخرى للمركبات غير المأهولة قبل القيام برحلات فضائية مأهولة.

علاوة على ذلك، بعد نجاح مهمة الهند في مدار المريخ في عام 2014، تخطط ISRO للقيام بزيارة عودة إلى الكوكب الأحمر باستخدام Mangalyaan-2. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الرسمية للمهمة بعد، فمن المتوقع أن تحمل أربع حمولات ستُجري اختبارات مختلفة على المريخ.

وتمتد طموحات الهند الفضائية إلى ما هو أبعد من كوكب المريخ، إذ تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإرسال مركبة مدارية إلى كوكب الزهرة في المستقبل. غالبًا ما يشار إلى كوكب الزهرة على أنه توأم الأرض بسبب التشابه في الحجم والكتلة، لكن الكوكبين لديهما اختلافات جذرية في الغلاف الجوي والظروف السطحية. تشير التقارير الأولية إلى أن بعثة كوكب الزهرة المدارية، والتي تسمى Shukrayaan-1، يمكن أن تكون مجهزة بخمسة أجهزة.

وتثبت إنجازات الهند الأخيرة وخططها المستقبلية في مجال استكشاف الفضاء التزامها بأن تصبح رائدة في هذا المجال. وفي ظل المشاريع الطموحة التي تلوح في الأفق، تستعد الهند لتقديم مساهمات كبيرة في فهمنا للكون.

التعاريف:

– Chandrayaan-3: مهمة الهند القمرية التي هبطت بنجاح على سطح القمر.

– Aditya-L1: من المقرر أن تصل مهمة الهند الشمسية إلى الشمس في يناير 2021.

– جاجانيان: مهمة رحلات الفضاء المأهولة الهندية تهدف إلى إطلاق ثلاثة رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض.

- محطة بهاراتيا أنتاريكشا: محطة الفضاء الهندية المخطط لها.

– مانجاليان-2: مهمة الهند الثانية لمركبة المريخ.

– شكريان-1: مهمة الهند إلى كوكب الزهرة.

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