مهمة صاروخية لناسا يقودها عالم هندي الأصل لدراسة تأثيرات الكسوف الحلقي للشمس على الغلاف الجوي العلوي للأرض

من المقرر أن يقود الدكتور أروه بارجاتيا، أستاذ الفيزياء الهندسية ومدير مختبر أجهزة الفضاء والغلاف الجوي (SAIL) في جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا، مهمة صاروخية تابعة لوكالة ناسا متعددة المؤسسات في 14 أكتوبر لدراسة تأثيرات ثاني أكسيد الكربون. كسوف حلقي للشمس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض، وتحديدًا طبقة الأيونوسفير. وسيكون الخسوف، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، مرئيًا في أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك ودول مختلفة في أمريكا الجنوبية والوسطى.

تتضمن المهمة، التي تسمى الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف (APEP)، إطلاق ثلاثة صواريخ من منشأة اختبار الرمال البيضاء التابعة لناسا في نيو مكسيكو. وسيتم إطلاق هذه الصواريخ بالتزامن مع حدوث الكسوف، بهدف رصد وتحليل التغيرات في الغلاف الجوي العلوي أثناء الكسوف. إحدى اللحظات الرئيسية المثيرة للاهتمام هي عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في الضوء.

خلال كسوف الشمس، يتعرض الغلاف الجوي العلوي للأرض لتغيرات كبيرة. يمكن أن تؤثر هذه التعديلات على الاتصالات اللاسلكية سواء في الجو أو على الأرض. يواجه الغلاف الأيوني تقلبات في درجة الحرارة والكثافة أثناء الكسوف، مما قد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك أنظمة تحديد المواقع. الهدف من مهمة APEP هو جمع المعرفة حول هذه الظواهر وتحسين الفهم والتنبؤ بالتأثيرات المرتبطة بالكسوف على الاتصالات الساتلية في المستقبل.

تتضمن المهمة إطلاق صواريخ استراتيجية في أوقات مختلفة بالنسبة للكسوف. سيطلق الصاروخ الأول قبل 35 دقيقة من ذروة الكسوف، والثاني سينطلق على وجه التحديد عند الذروة خلال المرحلة الحلقية، والثالث سيطلق بعد 35 دقيقة من الذروة. ويهدف نهج الإطلاق المتسلسل هذا إلى دراسة تأثير ظل الكسوف على طبقة الأيونوسفير.

وبالإضافة إلى عمليات إطلاق الصواريخ، ستقوم مجموعة من الطلاب من جامعة إمبري ريدل بنشر بالونات على ارتفاعات عالية لقياس تغيرات الطقس أثناء مرور الكسوف. سيتم إطلاق هذه البالونات على فترات كل منها 20 دقيقة، مما يوفر بيانات قيمة إلى جانب عمليات رصد الصواريخ.

وقد اختار الدكتور بارجاتيا استخدام صواريخ السبر لهذه المهمة نظراً لقدرتها على استهداف وقياس مناطق محددة من الفضاء بدقة كبيرة. يمكن لهذه الصواريخ تسجيل التغيرات على ارتفاعات مختلفة أثناء سفرها إلى الفضاء دون المداري والعودة إلى الأرض.

وهذا ليس الإطلاق الوحيد لمهمة APEP. سيتم استعادة الصواريخ التي تم إطلاقها في نيو مكسيكو وإطلاقها مرة أخرى من منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا في فرجينيا في 8 أبريل 2024، خلال كسوف كلي للشمس سيعبر من تكساس إلى ماين في الولايات المتحدة.

وفي الختام، تهدف مهمة APEP، بقيادة الدكتور أروه بارجاتيا، إلى دراسة تأثيرات الكسوف الحلقي للشمس على الغلاف الجوي العلوي للأرض. ومن خلال دراسة التغيرات في الغلاف الأيوني أثناء الكسوف، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لكيفية تأثير الكسوف على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ستساهم هذه المعرفة في تحسين استراتيجيات التنبؤ والتخفيف من الاضطرابات المستقبلية المرتبطة بالكسوف.

مصادر:

- منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا

– أروه بارجاتيا، جامعة إمبري ريدل للطيران