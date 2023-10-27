عالم فيزياء فلكية هندي يساعد في كشف لغز العناصر الثقيلة في الكون

حقق فريق من العلماء، بما في ذلك عالم الفيزياء الفلكية الهندي الأصل البروفيسور فيك ديلون من جامعة شيفيلد، تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية إنشاء أثقل العناصر الكيميائية في الكون. تم تحقيق هذا الإنجاز بمساعدة كاميرا متطورة تُعرف باسم ULTRACAM.

تعد ULTRACAM، التي طورها البروفيسور ديلون بالتعاون مع فريقه في قسم الفيزياء وعلم الفلك، أول أداة تحدد بدقة موقع انفجار أشعة جاما الذي يؤدي إلى انفجار كيلونوفا. كيلونوفا هي نتيجة اندماج نجمين نيوترونيين كثيفين، وهذه الانفجارات مسؤولة عن إنتاج أثقل العناصر في الجدول الدوري، بما في ذلك الذهب والبلاتين واليورانيوم.

من خلال تحديد موقع انفجار أشعة جاما، لعبت ULTRACAM دورًا حاسمًا في اكتشاف الكيلونوفا ومراقبته. لا يعزز هذا الاكتشاف فهمنا لنشوء العناصر الثقيلة في الكون فحسب، بل يسهل أيضًا عمليات المراقبة اللاحقة بواسطة التلسكوبات الأخرى، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم (JWST).

وكشفت نتائج البحث، التي نشرت في مجلة "الطبيعة" المرموقة، عن الضوء الأحمر المنبعث من الكيلونوفا، مما يشير إلى وجود عناصر ثقيلة تم إنتاجها أثناء الانفجار. وأكدت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا وجود عناصر مثل التيلوريوم، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم الحياة على الأرض.

وأكد الدكتور ستيوارت ليتلفير، وهو عالم آخر مشارك في البحث في جامعة شيفيلد، على أهمية تقنية ULTRACAM في التقاط الضوء البصري الخافت الصادر عن الأجسام المدمجة المندمجة. بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على قدرة ULTRACAM على التقاط صور بأطوال موجية متعددة في وقت واحد، مما يشير إلى تفرد الحدث.

يعد اندماج نجمين نيوترونيين مما أدى إلى انفجار كيلونوفا ظاهرة نادرة وعابرة، مما يجعل من الصعب اكتشافها ودراستها. قبل هذا الاكتشاف، لم تتم ملاحظة سوى كيلونوفا واحدة أخرى مؤكدة. يعد فهم الكيلونوفا أمرًا حيويًا لأن هذه الانفجارات تحدث في بيئات غنية بالنيوترونات، والتي يُعتقد أنها موطن لأثقل العناصر في الطبيعة.

نشأ هذا البحث الرائد من خلال الصور البصرية الأولى للكيلونوفا التي تم التقاطها باستخدام تقنية ULTRACAM، الموجودة في تلسكوب التكنولوجيا الجديدة البالغ طوله 3.5 متر التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الكيلونوفا؟

ج: الكيلونوفا هو انفجار يحدث عند اندماج نجمين نيوترونيين كثيفين.

س: ما هي أثقل العناصر المنتجة في الكيلونوفا؟

ج: أثقل العناصر التي يتم إنتاجها في الكيلونوفا هي الذهب والبلاتين واليورانيوم.

س: كيف تساهم ULTRACAM في البحث؟

ج: تلعب تقنية ULTRACAM دورًا حيويًا من خلال تحديد موقع انفجار أشعة جاما الذي يؤدي إلى انفجار الكيلونوفا والتقاط الضوء البصري الخافت المنبعث من الأجسام المندمجة.

س: ما سبب أهمية الكيلونوفا؟

ج: إن دراسة الكيلونوفا أمر بالغ الأهمية لأنه يُعتقد أن البيئات الغنية بالنيوترونات في هذه الانفجارات هي المكان الذي تتشكل فيه أثقل العناصر الموجودة في الطبيعة.

س: ما الذي أكدته ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: أكدت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وجود عناصر ثقيلة، بما في ذلك التيلوريوم، وهو أمر مهم لدعم الحياة على الأرض.

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