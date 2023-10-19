عشاق علم الفلك يجتمعون لحضور حفل النجوم في محمية هانلي دارك سكاي في الهند

تم تنظيم حدث حديث يُعرف باسم Star Party من قبل المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) في محمية هانلي دارك سكاي في شرق لاداخ. جمع هذا التجمع الفريد ما يقرب من 30 من علماء الفلك الهواة من مناطق مختلفة من الهند لمراقبة وتصوير سماء الليل النقية، بعيدًا عن اضطرابات التلوث الضوئي.

تقع محمية هانلي دارك سكاي بجانب نهر هانلي الهادئ على ارتفاع 14,108 قدم فوق مستوى سطح البحر، وتشتهر بأنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمشاهدة النجوم. سماؤها المظلمة وظروفها الجوية الملائمة تجعلها موقعًا مثاليًا للبحث الفلكي والتصوير الفلكي. تم تخصيص محمية هانلي للسماء المظلمة (HDSR) التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 1,073 كيلومترًا مربعًا، من قبل إقليم اتحاد لاداخ لمكافحة التلوث الضوئي والحفاظ على الظلام الطبيعي للمنطقة.

لم يوفر حفل النجوم فرصة لمشاهدة النجوم والتصوير الفلكي فحسب، بل كان أيضًا بمثابة حدث تعليمي لسفراء علم الفلك المحليين. وقد أتيحت لهؤلاء السفراء، الذين دربهم معهد المدققين الداخليين، فرصة التعلم من كبار علماء الفلك الهواة في البلاد، وتوسيع معرفتهم بالسماء ليلاً.

على الرغم من التحديات التي تفرضها الارتفاعات العالية، ودرجات الحرارة شديدة البرودة، وانخفاض مستويات الأكسجين، إلا أن علماء الفلك المشاركين كانوا مبتهجين بتجربتهم. وقد قاموا باستخدام التلسكوبات والكاميرات الشخصية الخاصة بهم بالتقاط عجائب سماوية مثل الفجر الكاذب وضوء البروج، وهي ظواهر لا يمكن ملاحظتها إلا من مواقع مظلمة بشكل استثنائي مثل هانلي.

أدى نجاح حفل ​​Star Party الافتتاحي إلى خطط إدارة UT Ladakh لجعله حدثًا سنويًا، مما يزيد من تعزيز الاهتمام بالتصوير الفلكي والبحث في الهند. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة الهندية مؤخرًا للسياح الدوليين بالمبيت في هانلي والوجهات السياحية الأخرى في لاداخ، مما وسع الوصول إلى هذه المواقع الفلكية الفريدة.

مصادر:

– المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA)

– الهند اليوم