توصلت الدراسة إلى أن التماسيح في الهند تظهر سلوكيات غير عادية

قام علماء في الهند بملاحظات رائعة على التماسيح في نهر سافيتري بولاية ماهاراشترا، مما يشير إلى أن هذه الزواحف أكثر تقدمًا معرفيًا مما كان يعتقد سابقًا. سجلت الدراسة، التي نشرت في مجلة Journal of Threatened Taxa، سلوكيات مختلفة أبدتها التماسيح، بما في ذلك الصيد في مجموعات، واستخدام العصي كطعم لجذب الطيور، وإبداء الاهتمام بأكاليل الزهور، وحتى إنقاذ كلب وحشي من الكلاب الأخرى.

في حين تم الإبلاغ عن سلوكيات الصيد بشكل متناقل في الماضي، فإن بعض الادعاءات الواردة في الدراسة، مثل انجذاب التماسيح إلى أكاليل الزهور وإظهار سلوك متعاطف تجاه الكلب، قوبلت بالتشكيك من قبل الخبراء. علق دنكان ليتش، عالم الأحياء المتخصص في الفسيولوجيا العصبية للزواحف، أنه على الرغم من أن التماسيح تظهر سلوكيات متطورة، إلا أن نسب الذكاء والتعاطف الشبيه بالبشر إليها قد يكون تخمينًا مجسمًا.

ومع ذلك، سجلت الدراسة حالات لتماسيح متجولة تسبح في دوائر حول مجموعات من الأسماك، مما يخلق دوامة تحيط بالأسماك لسهولة استهلاكها. ومن السلوكيات الأخرى المثيرة للاهتمام التي لوحظت هو قيام التماسيح بموازنة الأغصان على أنوفها لجذب الطيور الخواضة التي تجمع الأغصان لأعشاشها. بينما كان الباحثون في مجال التماسيح يعتقدون أن التماسيح تنجذب إلى أكاليل القطيفة في الجنازات، لم يلاحظ أي تفاعل أو استهلاك للزهور.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الحادث الذي طاردت فيه كلابًا أخرى الكلب الوحشي في النهر. وبدلاً من مهاجمة التماسيح للكلب، قامت بدفعه إلى الشاطئ لضمان سلامته. فسر المؤلفون هذا الإجراء على أنه تعاطف من جانب التماسيح، على الرغم من أن الخبراء ما زالوا متشككين بشأن قدرتها على التعاطف.

بشكل عام، في حين أن الدراسة توفر نتائج قصصية مثيرة للاهتمام، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من هذه الملاحظات واستخلاص استنتاجات أكثر تحديدًا حول السلوك والقدرات المعرفية للتماسيح الساحقة.

مصادر:

– مجلة الأصناف المهددة

- العلوم الحية