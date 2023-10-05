علماء الفلك الهنود يستكشفون مجمع تشكيل النجوم S193

أجرى فريق من علماء الفلك من مختبر الأبحاث الفيزيائية في أحمد آباد بالهند دراسة حول مجمع تكوين النجوم المعروف باسم S193. تقع على بعد حوالي 17,000 سنة ضوئية بين مناطق تشكل النجوم W4 وW5، وتتكون S193 من ثلاث مناطق HII (الهيدروجين الذري المتأين) تسمى Sh 2-192، Sh 2-193، وSh 2-194. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المجمع على مجموعتين مفتوحتين، و10 كتل جزيئية، والعديد من النجوم الضخمة.

للحصول على مزيد من الأفكار حول خصائص S193، استخدم علماء الفلك بيانات رصد متعددة الأطوال الموجية من المرافق الأرضية مثل تلسكوب هيمالايا شاندرا (HCT) والمراصد الفضائية. تم نشر النتائج التي توصلوا إليها على خادم arXiv للطباعة المسبقة.

كشفت الدراسة عن عنقود جديد في الاتجاه الجنوبي الغربي لـS193، يضم ما لا يقل عن 30 نجمًا بمتوسط ​​كثافة نجمية تبلغ 13.3 نجم/أركمين². يبدو أن جميع العناقيد الثلاث في S193 مرتبطة ببعضها البعض، ويبدو أن نجومها جزء من مجموعة مماثلة.

وحدد الباحثون أيضًا 27 جسمًا نجميًا شابًا (YSOs) تقع بشكل رئيسي نحو [BDS2003]57، بالإضافة إلى 16 كتلة جزيئية. تم العثور على الكتلة الأكثر ضخامة، والتي تبلغ كتلتها حوالي 1,142 كتلة شمسية، مصاحبة للعديد من YSOs نحو [BDS2003]57.

ومن خلال تحليل صور الأشعة تحت الحمراء المتوسطة والأشعة تحت الحمراء البعيدة، تتبع علماء الفلك توزيع الغبار في S193. ولاحظوا أن الغبار موزع في هياكل من النوع القوسي حول مناطق HII. وجدت الدراسة أيضًا أدلة على وجود مناطق تفكك ضوئي تحيط بمناطق HII، مما يشير إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير بسبب النجوم الضخمة الموجودة في المجمع.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادا إلى بيانات الحركة الصحيحة، قدر الفريق أن S193 يقع أقرب مما كان يعتقد سابقا، على بعد حوالي 15,800 سنة ضوئية. كما توصلوا إلى أن المصادر المؤينة لجميع مناطق HII في S193 لها نوع طيفي يتراوح بين B0.5 وB0.

ويتكهن علماء الفلك بأن تكوين جيل جديد من النجوم في S193 من المحتمل أن يكون بسبب ردود الفعل من النجوم الضخمة. ويشيرون أيضًا إلى أن النجوم الضخمة ربما لعبت دورًا في تكوين [BDS2003]57، لكن هناك حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً لتأكيد هذه الفرضية.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول خصائص وعمليات تكوين مجمع تكوين النجوم S193.

مصادر:

– راكيش باندي وآخرون، تشريح مورفولوجية مجمع تشكيل النجوم S193، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.12410

- الاقتباس:

علماء الفلك الهنود يحققون في مجمع تكوين النجوم S193 (2023، 5 أكتوبر) تم استرجاعه في 5 أكتوبر 2023 من Phys.org

(ملاحظة: تمت إزالة عناوين URL للمصادر)