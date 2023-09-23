محاولات منظمة أبحاث الفضاء الهندية لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام التابعة لـ Chandrayaan-3 والمركبة الجوالة Pragyan

تبذل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) جهودًا لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan التابعة لمهمة Chandrayaan-3. والهدف هو تحديد شروط التنشيط الخاصة بهم، ولكن حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارات منهم. صرحت ISRO بأنها ستواصل جهودها لإقامة اتصال.

وأكد وزير الاتحاد الهندي، جيتندرا سينغ، أيضًا أنه لم يتم تلقي أي إشارات من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. ويتوقع سينغ أن الفترة الطويلة من الطقس البارد على القمر، مع درجات حرارة تصل إلى -150 درجة مئوية، خلال الليل القمري قد تكون عاملاً محتملاً يسبب نقص الإشارة. ومع ذلك، تظل ISRO مصممة على مواصلة محاولاتها لإقامة اتصالات.

كانت ISRO قد خططت لإعادة تنشيط مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، والتي كانت في "وضع السكون" لمدة 16 يومًا أرضيًا تقريبًا قبل الليلة القمرية. وكان من المتوقع أن يتم تنشيط مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بمجرد ارتفاع درجة الحرارة على القمر إلى ما يزيد عن 10 درجات مئوية تحت الصفر، مما يؤدي إلى إطلاق "دائرة الاستيقاظ" الحاسمة المسؤولة عن الاتصالات الحيوية.

هبطت مركبة الهبوط فيكرام بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس، مكملة الهدف الأساسي لمهمة Chandrayaan-3. عملت كل من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بفعالية لمدة 10 أيام أرضية تقريبًا. دخلت المركبة في وضع السكون في 2 سبتمبر، تليها مركبة الهبوط في 4 سبتمبر.

وأعلن مدير مركز التطبيقات الفضائية، نيلش ديساي، تأجيل إعادة تنشيط المركبة ومركبة الهبوط إلى 23 سبتمبر. وذكر ديساي أن المركبة قد قطعت بالفعل مسافة 105 أمتار وجمعت بيانات مهمة، يجري تحليلها حاليا. بواسطة علماء ISRO.

على الرغم من التحديات التي تمت مواجهتها أثناء المهمة، تظل ISRO متفائلة وستواصل جهودها لإقامة اتصالات مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan. تحمل البيانات التي جمعتها المركبة حتى الآن إمكانات كبيرة لمزيد من الاكتشافات العلمية في استكشاف الفضاء.

مصادر:

– [ISRO تويتر](source_not_provided)

– [وزير الاتحاد جيتندرا سينغ](source_not_provided)

– [مدير مركز تطبيقات الفضاء نيلش ديساي](source_not_provided)