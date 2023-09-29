أعرب رئيس الفضاء الهندي، إس. سوماناث، عن ارتياحه للاختتام المحتمل لمهمة البلاد القمرية حيث لم تنجح محاولات إعادة الاتصال بالمركبة القمرية. وفي أغسطس/آب، نجحت الهند في هبوط مركبة فضائية على سطح القمر، لتصبح الدولة الرابعة التي تقوم بذلك. وأجرت المركبة، التي تحمل اسم براغيان، وتعني "الحكمة" باللغة السنسكريتية، مسوحات بالقرب من القطب الجنوبي للقمر قبل أن يتم إيقاف تشغيلها قبل الليلة القمرية التي تستمر أسبوعين. وكانت وكالة أبحاث الفضاء الهندية تأمل في إعادة تنشيط المركبة بمجرد عودة ضوء النهار، لكن الاتصال لم يتم إعادة تشغيله.

وعلى الرغم من احتمال فقدان الاتصال، صرح سوماناث أن المركبة قد أنجزت مهامها المتوقعة. تعمل الهند بشكل مطرد على تطوير برنامجها الفضائي وتمكنت من تحقيق إنجازات مثيرة للإعجاب مع الحفاظ على ميزانية منخفضة نسبيًا. تستخدم البلاد التقنيات الحالية وتوظف مهندسين ذوي مهارات عالية بأجور أقل من نظرائهم الدوليين. وتشمل الإنجازات السابقة إرسال مهمة إلى مدار المريخ في عام 2014 وخطط لإرسال مهمة مأهولة إلى مدار الأرض بحلول العام المقبل.

تأتي مهمة الهند القمرية الأخيرة في أعقاب انتكاسة في عام 2019 عندما تحطمت سابقتها أثناء الهبوط النهائي. ومع ذلك، كان الهبوط الناجح في أغسطس بمثابة إنجاز كبير لبرنامج الفضاء في البلاد. وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لإعادة الاتصال بالمركبة لم تنجح حتى الآن، إلا أن الهند لا تزال متفائلة بشأن مساعيها الفضائية المستقبلية.

المصدر

رئيس الفضاء الهندي غير منزعج من النهاية الواضحة لمهمة القمر (2023، 29 سبتمبر). تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2023.