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تتيح تقنية معالجة بيانات الصور المبنية في الهند اكتشافات من المجرات البعيدة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 6، 2023
تتيح تقنية معالجة بيانات الصور المبنية في الهند اكتشافات من المجرات البعيدة

لعبت تقنية معالجة بيانات الصور التي تم تطويرها في الهند دورًا حاسمًا في الاكتشافات التي حققها تلسكوب ميركات الموجود في صحراء جنوب إفريقيا. تم تطوير هذه التكنولوجيا الرائدة، والمعروفة باسم خط أنابيب معالجة الصور التلسكوبي الراديوي الآلي (ARTIP)، من قبل شركة الاستشارات التكنولوجية العالمية Thoughtworks في مكاتبها في بنغالورو وبيون.

يعمل تلسكوب MeerKAT، الذي يتكون من 64 هوائيًا، بمثابة مقدمة لتلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع (SKA) ويوفر حساسية محسنة بشكل كبير وقدرات مسح السماء مقارنة بالتلسكوبات الموجودة. لقد كان ARTIP فعالاً في المسح المباشر لامتصاص MeerKAT (MALS)، وأتمتة معالجة البيانات، ووضع العلامات، والمعايرة، والتصوير.

أحد الباحثين الرئيسيين المشاركين في هذا التعاون هو نيراج جوبتا من المركز المشترك بين الجامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IUCAA) في بيون. وقد سمح التكامل السلس لـ ARTIP مع MeerKAT بمعالجة أكثر من 1 بيتابايت من البيانات، مما أدى إلى اكتشافات رائدة، مثل اكتشاف جذر الهيدروكسيل (OH) وتحديد ذرات الهيدروجين الضخمة في مجرة ​​بعيدة.

ARTIP عبارة عن خط أنابيب قابل للتكوين والتخصيص بدرجة عالية مصمم خصيصًا لمعالجة بيانات MeerKAT ولكن يمكن استخدامه أيضًا للبيانات التي تنتجها التلسكوبات الأخرى. ويتكون من أربعة خطوط أنابيب فرعية، بما في ذلك خطوط المعايرة، والتصوير المكعب، والتصوير المستمر، إلى جانب خط أنابيب التشخيص لتحليل البيانات وضمان الجودة.

بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير ARTIP، تشارك Thoughtworks بنشاط في تطوير البرامج المستقبلية لتلسكوب SKA وتتعاون مع المعاهد العلمية للبحث وبناء نماذج أولية لمعالجة البيانات وتحليلها على نطاق واسع.

ومن خلال الاستفادة من أدوات وممارسات هندسة البرمجيات المعاصرة، أتاحت ARTIP اكتشافات مهمة واستفادت مجتمع علم الفلك بأكمله. ويتجلى نجاح هذا التعاون في نشر نتائج MALS في المجلة الفلكية الدولية Proceedings of Science.

مصادر:
– تشايا داناني، أشغال الفكر
– وقائع العلوم

By فيكي ستافروبولو

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