موقع هبوط Chandrayaan-3: الجدل بين الهند والصين

أثار نجاح الهند الأخير في هبوط المركبة الفضائية تشاندرايان 3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر منافسة مع الصين. ومع ذلك، يدعي أحد كبار العلماء الصينيين، أويانغ زيوان، أن موقع الهبوط الهندي ليس في القطب الجنوبي للقمر كما يزعم. ووفقا لزيوان، فإن موقع هبوط تشاندرايان-3 عند خط عرض 69 درجة جنوبا ليس قريبا من القطب، والذي تم تحديده بين 88.5 و90 درجة.

وبينما حطمت الهند الرقم القياسي الصيني للهبوط على سطح القمر في أقصى الجنوب، يقول زيوان إن تشاندرايان -3 كان على بعد 619 كيلومترًا (385 ميلًا) من المنطقة القطبية. كما سلط الضوء على التفوق التكنولوجي للصين في برنامجها الفضائي، مشيرًا إلى أن الصين كانت قادرة على إرسال مركبات مدارية ومركبات هبوط مباشرة إلى مدار النقل بين الأرض والقمر منذ عام 2010.

على الرغم من هذه الادعاءات، لا يمكن إنكار أن Chandrayaan-3 ذهبت إلى الجنوب أكثر من أي مركبة فضائية أخرى. حاليًا، تحاول منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام التابعة لـ Chandrayaan-3 والمركبة الجوالة Pragyan. وستواصل ISRO هذه المحاولات حتى غروب الشمس التالي على القمر، والمقرر في 6 أكتوبر.

ويمتد التنافس بين الهند والصين إلى ما هو أبعد من هبوطهما على سطح القمر. ويتنافس البلدان على الهيمنة في مجال استكشاف الفضاء، مع خطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ عقود. وهبطت المركبة الصينية "تشانغ آه 4"، التي هبطت على الجانب البعيد من القمر في عام 2019، عند درجة حرارة 45 درجة جنوبا. وبالمقارنة، وصل مسبار ناسا غير المأهول، سيرفيور 7، إلى القمر عند حوالي 41 درجة جنوبًا في عام 1968.

وتسلط المنافسة بين الهند والصين في الفضاء الخارجي الضوء على الأهمية المتزايدة لاستكشاف القمر. وبينما تتجاوز هذه البلدان حدود التكنولوجيا والمعرفة، يستمر السباق نحو القمر في أسر العالم.

مصادر:

– “التنافس بين الهند والصين امتد إلى الفضاء الخارجي”.

- "في حديثه لصحيفة ساينس تايمز الناطقة باللغة الصينية، قال أويانغ زيوان، الذي تم الإشادة به باعتباره أب برنامج استكشاف القمر الصيني، إن موقع هبوط تشاندرايان 3، عند خط عرض 69 درجة جنوبًا، لم يكن قريبًا من القطب، المحدد بين 88.5 درجة. و90 درجة."

– “بعد الهبوط الناجح لـ Chandrayaan-3، قال بانغ تشيهاو، خبير الفضاء الكبير المقيم في بكين، إن الصين لديها تكنولوجيا أفضل بكثير، حسبما ذكرت بلومبرج”.

- "ومع ذلك، ذهبت المركبة الفضائية الهندية تشاندرايان 3 إلى مسافة أبعد جنوبًا من أي مركبة فضائية أخرى."

– “هبطت المركبة الصينية Chang’e 4، وهي أول مركبة هبطت على الجانب البعيد من القمر في عام 2019، بزاوية 45 درجة جنوبًا. وقد وصل مسبار ناسا غير المأهول، سيرفيور 7، إلى القمر عند حوالي 41 درجة جنوبًا في عام 1968.

- "تتطلع كل من الولايات المتحدة والصين إلى المنطقة من أجل خططهما القادمة لإرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ انتهاء برنامج أبولو التابع لناسا قبل نصف قرن."