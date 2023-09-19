صورة فسيفساء جديدة للقطب الجنوبي القمري كشفت عنها وكالة ناسا

أصدرت وكالة ناسا وناشيونال جيوغرافيك صورة مركبة عالية الدقة للقطب الجنوبي للقمر، تعرض منطقة شاكلتون كريتر. تم إنشاء الصورة باستخدام صور التقطتها كاميرتان تابعتان لناسا في مدار حول القمر: كاميرا الاستطلاع القمري المداري (LROC) وكاميرا ShadowCam. تدور مركبة LROC حول القمر منذ عام 2009، في حين أن كاميرا ShadowCam هي أداة تمولها وكالة ناسا على متن المركبة الكورية باثفايندر القمرية (KPLO).

توفر الصورة المركبة منظرا مذهلا للقطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الجزء الداخلي من حفرة شاكلتون، التي يكتنفها الظلام الدائم. التقطت كاميرا ShadowCam، المعروفة بقدرتها على النظر إلى المناطق الغامضة على سطح القمر، صورًا للحفرة، بينما قدم LROC صورًا للمناطق المحيطة.

وبالإضافة إلى الصورة الفسيفسائية، أصدرت ناشيونال جيوغرافيك أيضًا خريطة طبوغرافية للقطب الجنوبي للقمر، تسلط الضوء على مواقع الهبوط المحتملة لمهمة أرتميس 3. تُظهر الخريطة ثلاث مناطق من أصل 13 منطقة هبوط مرشحة لرواد الفضاء. تعد مهمة Artemis 3 جزءًا من خطة ناسا لإرسال طاقم من رواد الفضاء إلى القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2025.

أعربت عدة دول عن اهتمامها باستكشاف القطب الجنوبي للقمر. حققت الهند مؤخرًا هبوطًا تاريخيًا سلسًا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر من خلال مهمتها Chandrayaan-3. ومع ذلك، انتهت مهمة لونا-25 الروسية بالفشل عندما اصطدمت مركبة الهبوط بسطح القمر. وتخطط الصين والولايات المتحدة أيضًا لإرسال أطقم بشرية إلى القطب الجنوبي للقمر في المستقبل.

توفر هذه الصورة الفسيفسائية والخريطة المصاحبة لها رؤى قيمة حول منطقة القطب الجنوبي للقمر ومواقع الهبوط المحتملة للمهام المستقبلية. إنها شهادة على الاستكشاف المستمر لأقرب جار سماوي لنا.

مصادر:

- ناسا

- ناشيونال جيوغرافيك