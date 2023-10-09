اكتشف العلماء الصفائح التكتونية المفقودة منذ فترة طويلة "بونتوس" في غرب المحيط الهادئ

حدد العلماء مؤخرًا صفيحة تكتونية مفقودة منذ فترة طويلة في غرب المحيط الهادئ تسمى "بونتوس". ويعتقد أن هذه الصفيحة التكتونية قد فقدت على مدى ملايين السنين عندما غرقت في عباءة الأرض.

الاندساس هو عملية جيولوجية يتم فيها دفع صفيحة تكتونية أسفل صفيحة أخرى ويتم امتصاصها في النهاية في وشاح الأرض. وتتسبب هذه العملية في تكوين خنادق في أعماق المحيط ويمكن أن تؤدي إلى نشاط بركاني وزلازل.

يلقي اكتشاف صفيحة البنطس الضوء على التاريخ المعقد لحركات الصفائح التكتونية في المنطقة. وقام الباحثون بتحليل البيانات الزلزالية والأدلة الجيولوجية الأخرى لتحديد وجود وموقع هذه اللوحة المفقودة منذ فترة طويلة.

الصفائح التكتونية عبارة عن أجزاء كبيرة من الغلاف الصخري للأرض تتلاءم معًا مثل أحجية الصور المقطوعة. وهي تتحرك باستمرار وتتفاعل مع بعضها البعض، مما يسبب الزلازل والانفجارات البركانية وتكوين سلاسل الجبال.

يعد فهم حركة وسلوك الصفائح التكتونية أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والتسونامي والتخفيف منها. يوفر اكتشاف صفيحة بونتوس رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي لمنطقة غرب المحيط الهادئ وقد يساعد العلماء على فهم النشاط التكتوني في هذه المنطقة بشكل أفضل.

تم إجراء هذا البحث الرائد من قبل فريق من العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات الزلزالية وتعاونوا مع خبراء في مجال تكتونية الصفائح. وقد تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة علمية مرموقة.

وفي الختام، فإن اكتشاف الصفيحة التكتونية المفقودة منذ فترة طويلة "بونتوس" في غرب المحيط الهادئ يعد طفرة كبيرة في مجال الجيولوجيا. يعزز هذا الاكتشاف فهمنا لحركات الصفائح التكتونية وعمليات الاندساس والتاريخ الجيولوجي للمنطقة. وسيتم إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات لكشف المزيد من الأسرار حول هذه الصفائح التكتونية الغامضة وتأثيرها على العمليات الديناميكية للأرض.

مصادر:

– المجلة العلمية : [اسم المجلة]

– كتاب الجيولوجيا

– مقابلات مع خبراء تكتونية الصفائح