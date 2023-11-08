توصلت الدراسة إلى أن الفئران لديها القدرة على تخيل البيئات الافتراضية والتنقل فيها

الفئران هي أكثر من مجرد مخلوقات تحركها الغريزة؛ ووفقاً لدراسة جديدة، فإنهم يمتلكون أيضاً القدرة على التفكير خارج محيطهم المباشر وتصور الأحداث في المكان والزمان. وهذا الاكتشاف الرائع يجعلهم أقرب إلى البشر من حيث القدرات المعرفية.

شرع باحثون من معهد هوارد هيوز الطبي (HHMI) في التحقق مما إذا كان بإمكان الفئران استخدام خيالها للتنقل في بيئات الواقع الافتراضي (VR)، على غرار الطريقة التي ينقل بها البشر أنفسهم عقليًا إلى مواقع مختلفة. طور الفريق واجهة بين الدماغ والآلة سمحت لهم بمراقبة نشاط دماغ الفئران في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة المكانية والملاحة.

من خلال رسم خرائط للحركات المتخيلة للفئران في بيئة الواقع الافتراضي، أنشأ الباحثون "قاموسًا فكريًا" يربط أنماطًا معينة من نشاط الدماغ بأماكن مختلفة في الفضاء الافتراضي. وتمكنت الفئران، الموضوعة على حلقة مفرغة كروية، من التنقل في عالم الواقع الافتراضي دون التحرك جسديًا. وقد مكّن هذا الباحثين من إثبات أن الفئران يمكنها أن تتخيل عمدا وطوعا الانتقال إلى مواقع معينة للحصول على المكافآت.

وكشفت عمليات المسح العصبي أن الفئران قامت بتنشيط تمثيلات الأماكن في البيئة دون أن تكون هناك جسديًا. لقد كانوا قادرين على إبراز أنفسهم عقليًا في أماكن بعيدة. يشير هذا إلى أن الفئران قد تمتلك أيضًا القدرة على تصور السيناريوهات المستقبلية أو تذكر الأحداث الماضية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأعمال الداخلية لعقولها بشكل كامل.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن الحيوانات يمكن أن تتعلم تخيل التحرك عبر بيئة الواقع الافتراضي بأقل قدر من التدريب والحفاظ على نشاطها العقلي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا. لقد فاجأت فترة الاهتمام الممتدة هذه الباحثين، متحدية الفهم التقليدي للتركيز المحدود لدى الجرذ.

هذا البحث الرائد لا يوسع معرفتنا بإدراك الفئران فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة لدراسة الخيال وتكوين الذاكرة لدى الحيوانات. وتدعو النتائج، التي نشرت في مجلة ساينس، إلى مزيد من الاستكشاف للقدرات المعرفية للمخلوقات غير البشرية وتوفر نظرة ثاقبة لآليات الخيال المكاني.

أسئلة وأجوبة

هل تستطيع الفئران أن تتخيل وتتنقل في بيئات الواقع الافتراضي؟

نعم، وجدت دراسة أجراها معهد هوارد هيوز الطبي أن الفئران لديها القدرة على التنقل عقليًا في بيئات الواقع الافتراضي باستخدام خيالها.

أي جزء من الدماغ مسؤول عن هذه القدرة؟

يعد الحصين، وهو منطقة في الدماغ مرتبطة بالذاكرة المكانية والملاحة، مسؤولاً عن تمكين الفئران من تخيل البيئات الافتراضية والتنقل فيها.

ما الطريقة التي استخدمها الباحثون لدراسة خيال الفئران؟

استخدم الباحثون واجهة الدماغ والآلة جنبًا إلى جنب مع تقنية الواقع الافتراضي لمراقبة نشاط دماغ الفئران ورسم خريطة لحركاتهم المتخيلة في البيئة الافتراضية.

هل تمتلك الفئران القدرة على تذكر الأحداث الماضية أو تصور السيناريوهات المستقبلية؟

في حين تشير الدراسة إلى أن الفئران قد يكون لديها القدرة على تذكر الأحداث الماضية وتصور السيناريوهات المستقبلية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى قدراتها المعرفية في هذه المجالات بشكل كامل.