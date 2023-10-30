الذوبان المتسارع للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي: تحدي للمجتمعات الساحلية

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي في ذوبان الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية بمعدل ينذر بالخطر، مما يؤدي إلى تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم. هذه هي النتيجة الأساسية للبحث الجديد الذي أجراه فريق من العلماء من هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا وجامعة نورثمبريا.

تتكون الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية من أنهار جليدية مترابطة تتشكل نتيجة تساقط الثلوج على مدار العام. تلعب الحواف العائمة لهذه الطبقة الجليدية، والمعروفة باسم الرفوف الجليدية الساحلية، دورًا حاسمًا في استقرار الأنهار الجليدية. ومع ذلك، يقوم المحيط بإذابة هذه الرفوف الجليدية من الأسفل، مما يؤدي إلى ترققها وزيادة سرعة تصريف المياه العذبة في المحيط.

ركزت الدراسة على القطاع المعرض للخطر من الغطاء الجليدي، وخاصة بحر أموندسن، واستخدمت نموذجًا إقليميًا للمحيطات لتوقع التغيرات في ذوبان الجرف الجليدي حتى عام 2100. أجرى الباحثون عمليات محاكاة متعددة باستخدام سيناريوهات مختلفة لحرق الوقود الأحفوري، تتراوح بين من أفضل السيناريوهات المتوافقة مع اتفاق باريس إلى سيناريو أسوأ الحالات الذي لا يمكن السيطرة عليه.

وبغض النظر عن مسار الانبعاثات، أشارت النتائج إلى زيادة سريعة في ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الجرف الجليدي طوال القرن الحادي والعشرين. وحتى في أفضل السيناريوهات، والذي يهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية، كانت هناك زيادة ثلاثة أضعاف في المعدل التاريخي لذوبان الجليد. ومن المثير للدهشة أنه لم يكن هناك اختلاف كبير في معدلات الذوبان بين السيناريوهات حتى عام 1.5، مما يعني ضمنا أن ارتفاع درجات الحرارة والذوبان بشكل كبير أمر لا مفر منه تقريبا في العقود المقبلة.

إن قوة تيارات المحيط، التي تنقل المياه الدافئة من أعماق المحيط إلى الجروف الجليدية الضحلة، تؤدي إلى تسارع الاحترار والذوبان في بحر أموندسن. ورغم أن التأثير الدقيق على ارتفاع مستوى سطح البحر لا يمكن تحديده دون الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، مثل تدفق الأنهار الجليدية وتراكم الثلوج، فمن الواضح أن زيادة ذوبان الجرف الجليدي سوف يساهم في سرعة ارتفاع مستويات سطح البحر.

ويمثل الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي بالفعل جزءًا كبيرًا من الارتفاع العالمي في مستوى سطح البحر، حيث يفقد ما يقرب من 80 مليار طن من الجليد سنويًا. على الرغم من أن المدى الدقيق ومعدل الذوبان لا يزالان غير مؤكدين، فمن المعروف أن الغطاء الجليدي لديه القدرة على التسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 5 أمتار.

أسئلة وأجوبة

سؤال: كيف يؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي على الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي؟

ج: يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي إلى إذابة الرفوف الجليدية للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي من الأسفل، مما يؤدي إلى ترققها. وهذا بدوره يزيد من تصريف المياه العذبة في المحيط ويؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر.

س: هل يمكن للحد من انبعاثات الكربون أن يبطئ ذوبان الجرف الجليدي؟

ج: يشير البحث إلى أنه حتى في أفضل السيناريوهات، حيث يقتصر الاحترار على 1.5 درجة مئوية، ستظل هناك زيادة كبيرة في ذوبان الجرف الجليدي. ومع ذلك، فإن الحد من انبعاثات الكربون يمكن أن يساعد في التخفيف من بعض أسوأ آثار تغير المناخ على المدى الطويل.

س: كم سيرتفع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجروف الجليدية؟

ج: لم تقدم الدراسة تقديراً دقيقاً لارتفاع مستوى سطح البحر. ومع ذلك، أقرت بأن زيادة ذوبان الجرف الجليدي سوف تساهم في تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة على المجتمعات الساحلية.

سؤال: ما الذي يمكن عمله لمواجهة التحديات التي يفرضها ارتفاع منسوب مياه البحر؟

ج: سيتطلب التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر وحماية المجتمعات الساحلية الضعيفة مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك التخطيط لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل، وتنفيذ تدابير الحماية حيثما أمكن ذلك، والنظر في خيارات النقل حيثما كان ذلك ضروريا. إن بناء القدرة على الصمود واتخاذ إجراءات استباقية أمران أساسيان في معالجة هذه القضية المعقدة.