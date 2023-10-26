يظهر بحث جديد أن الذوبان المتسارع للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر

فهم تأثير الذوبان الناجم عن المحيطات على المجتمعات الساحلية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا عن نتائج مثيرة للقلق حول مستقبل الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي. وبغض النظر عن الجهود التي نبذلها للحد من الانبعاثات الكربونية، فإن المعدل الذي يؤدي به ارتفاع حرارة المحيط الجنوبي إلى ذوبان الغطاء الجليدي سوف يتسارع بشكل كبير طوال القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر. وهذا له آثار وخيمة على المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.

الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية عبارة عن مساحة شاسعة من الجليد الأرضي يتكون من أنهار جليدية مترابطة. تساعد الأرفف الجليدية الساحلية، باعتبارها قوة استقرار، في الحفاظ على سلامة هذه الأنهار الجليدية. ومع ذلك، فإن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يتسبب في ذوبان هذه الرفوف الجليدية من الأسفل. ومع ذوبان الجروف الجليدية، فإنها تؤدي إلى تصريف المياه العذبة من الأنهار الجليدية إلى المحيط، مما يؤدي إلى زيادة منسوب مياه البحر.

وركزت الدراسة على منطقة بحر أموندسن المعرضة للخطر، حيث كان زعزعة استقرار الغطاء الجليدي ملحوظًا بالفعل منذ عقود. وقد أشارت النتائج السابقة إلى أن تغير المناخ مسؤول عن ارتفاع درجة حرارة المحيط في هذه المنطقة. ولتحديد مدى ذوبان الجرف الجليدي في المنطقة على مدار الثمانين عامًا القادمة، استخدم الباحثون نموذجًا للمحيطات الإقليمية وقاموا بمحاكاة سيناريوهات مختلفة.

النتائج مثيرة للقلق، على أقل تقدير. وبغض النظر عن مسار خفض الانبعاثات، فقد توقعت جميع عمليات المحاكاة حدوث زيادة سريعة في ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الجرف الجليدي على مدار القرن. وحتى السيناريو الأكثر تفاؤلاً، والذي يفترض أن الاحتباس الحراري يقتصر على 1.5 درجة مئوية على النحو المبين في اتفاق باريس، يتوقع زيادة ثلاثة أضعاف في المعدل التاريخي للانصهار والاحترار.

ومن المثير للقلق أن الفارق في النتائج بين السيناريوهات يظل ضئيلا حتى عام 2045. وهذا يعني ضمنا أن الإجراءات المتخذة للحد من استخدام الوقود الأحفوري في العقود المقبلة لن تخلف تأثيرا يذكر على ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الجرف الجليدي في المدى القريب. وعلى الرغم من أن السيناريو الأسوأ يتوقع ذوبانًا أكثر وضوحًا، إلا أن الخبراء ينظرون إليه على أنه تمثيل غير واقعي لحرق الوقود الأحفوري في المستقبل.

وتعزز نتائج البحث حقيقة أن الاحترار السريع للمحيطات في بحر أموندسن أمر لا مفر منه حتى عام 2100 على الأقل، بغض النظر عن الجهود الدولية للتخفيف من استخدام الوقود الأحفوري. ويمكن أن يعزى هذا الذوبان المتسارع إلى تيارات المحيط القوية التي تحمل المياه الدافئة من طبقات المحيط العميقة إلى الرفوف الجليدية الضحلة على طول الساحل. وقد لوحظت آليات مماثلة في قياسات الأقمار الصناعية للأرفف الجليدية الرقيقة.

ومع استمرار ذوبان الجروف الجليدية، يصبح ارتفاع مستوى سطح البحر مصدر قلق بالغ. ومع ذلك، فإن تحديد الزيادة الدقيقة يمثل تحديًا دون النظر في تدفق الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي ومعدل تراكم الثلوج على الغطاء الجليدي، وهي عوامل لم تكن جزءًا من هذه الدراسة. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن زيادة ذوبان الجرف الجليدي في المنطقة سيؤدي بلا شك إلى تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر.

ويساهم الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية بالفعل بشكل كبير في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم، حيث يفقد ما يقرب من 80 مليار طن من الجليد سنويًا. في حين أن إجمالي الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر من هذه الطبقة الجليدية يصل إلى 5 أمتار، إلا أن مقدار ومعدل الذوبان لا يزالان غير مؤكدين. ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم بنشاط على فهم هذه الجوانب والتنبؤ بها.

وفي مواجهة هذه النتائج المثيرة للقلق، من الضروري أن نعترف بحتمية بعض العواقب الناجمة عن تغير المناخ. وتؤكد كيت مارفل، عالمة الغلاف الجوي، أن الشجاعة، وليس الأمل، ضرورية عند معالجة تغير المناخ. وتتطلب هذه الشجاعة التخطيط على المدى الطويل واستراتيجيات التكيف. ورغم أن المستقبل القريب قد يبدو قاتما، فإن عمليات المحاكاة تشير إلى أنه بعد عام 2100، من الممكن توقع المزيد من التغيرات وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يمكن منعه. وهذا يوفر الأمل في الحفاظ على المدن الساحلية إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

ج: الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية هو أكبر تراكم للجليد الأرضي في العالم، ويضم أنهارًا جليدية مترابطة.

س: ما أسباب ذوبان الجرف الجليدي؟

ج: يحدث ذوبان الجرف الجليدي في المقام الأول بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، مما يؤدي إلى تآكل الرفوف الجليدية من الأسفل.

س: كيف يؤثر ذوبان الجرف الجليدي على مستويات سطح البحر؟

ج: عندما تذوب الجروف الجليدية، فإن المياه العذبة التي تطلقها تزيد من حجم المياه في المحيط، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

س: ما أهمية منطقة بحر أموندسن؟

ج: يعتبر بحر أموندسن القطاع الأكثر عرضة للخطر في الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، حيث يعاني من ترقق كبير في الجرف الجليدي وتسارع الأنهار الجليدية.

سؤال: هل يمكن عكس الارتفاع في مستوى سطح البحر؟

ج: تشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الارتفاع الفوري في مستوى سطح البحر أمر لا مفر منه، إلا أن الجهود طويلة المدى لتقليل الانبعاثات وتنفيذ تدابير التكيف يمكن أن تساعد في تخفيف وإبطاء ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.