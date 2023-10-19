زيادة فيتامين C يمكن أن تخفف من سمية النحاس في فاكهة الكيوي

اكتشف باحثون من حديقة ووهان النباتية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم أن زيادة مستويات حمض الأسكوربيك، المعروف أيضًا باسم فيتامين C، يمكن أن يعزز تحمل النحاس ويخفف من سمية النحاس في فاكهة الكيوي. هذه النتيجة مهمة لأن الأسمدة والمبيدات الحشرية القائمة على النحاس تستخدم عادة لمكافحة الوباء الشديد الناجم عن Pseudomonas syringae pv. الأكتينيديا (Psa) في زراعة فاكهة الكيوي. ومع ذلك، فإن التراكم المرتفع للنحاس في فاكهة الكيوي يشكل تهديدا لسلامة الأغذية وصحة الإنسان.

قامت الدراسة، التي نشرت في مجلة المواد الخطرة، بتقييم محتوى النحاس في 108 عينات من فاكهة الكيوي من 27 صنفًا مختلفًا في جميع أنحاء العالم. ووجد الباحثون أن فاكهة الكيوي ذات اللحم الأحمر أو الأصفر تحتوي على نسبة نحاس أعلى بكثير من تلك ذات اللحم الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، كان تركيز النحاس أقل في لحم الفاكهة ونوىها مقارنة بقشر الفاكهة والبذور.

أدت المستويات العالية من النحاس إلى حدوث أضرار واضحة لنباتات الكيوي. ومع ذلك، عندما تم تغذية نباتات الكيوي بحمض الأسكوربيك الإضافي، تم تخفيف الضرر. علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن معالجة النحاس زادت من محتوى حمض الأسكوربيك في أوراق فاكهة الكيوي والجينات الرئيسية المنظمة المشاركة في التخليق الحيوي لحمض الأسكوربيك.

وللتحقق من صحة هذه النتائج، قام الباحثون بالتعبير الزائد عن جين الناتج المحلي الإجمالي-L-الجالاكتوز فسفوريلاز 3 (GGP3) في فاكهة الكيوي المعدلة وراثيا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في محتوى حمض الأسكوربيك مقارنة بالنوع البري. أظهرت خطوط فاكهة الكيوي المعدلة وراثيا التي تحتوي على نسبة أعلى من حمض الأسكوربيك انخفاضا في سمية النحاس، وتحسين عملية التمثيل الضوئي، وإزالة أنواع الأكسجين التفاعلية الزائدة، وتغيير التعبير عن الجينات المرتبطة بالإجهاد.

يوضح هذا البحث أن حمض الأسكوربيك يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف سمية النحاس في فاكهة الكيوي. ومن خلال فهم الآليات المعنية، قد يكون من الممكن تطوير استراتيجيات لتعزيز تحمل النحاس وضمان سلامة غذائية أفضل في زراعة فاكهة الكيوي.

المصدر

Xiaoying Liu وآخرون، زيادة تخليق حمض الأسكوربيك عن طريق الإفراط في التعبير عن AcGGP3 يخفف من سمية النحاس في فاكهة الكيوي، مجلة المواد الخطرة (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393