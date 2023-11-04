الاتصال الرائد: الكويكب بينو وأصول الحياة

في عالم مفتون بالعجائب السماوية، احتلت قطعة صغيرة من الصخور مركز الصدارة في متحف التاريخ الطبيعي في واشنطن العاصمة. هذه القطعة المتواضعة، التي لا يزيد حجمها عن حجر الحصى، تحمل المفتاح لكشف أسرار وجودنا. وهي عينة تم الحصول عليها من الكويكب بينو، وهو كيان كوني عمره 4.5 مليار سنة يقع على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض.

لأول مرة، تم منح الجمهور لمحة عن الطبيعة الغامضة لهذا الجسم خارج كوكب الأرض. يعرض المعرض في سميثسونيان الحجر الصغير الموجود داخل كبسولة صغيرة. ما يبدو غير واضح للوهلة الأولى يخفي اكتشافًا رائدًا، وهو أن العينة المأخوذة من بينو تعج ببلورات الماء والكربون، وهما عنصران أساسيان كان من الممكن أن يلعبا دورًا محوريًا في ظهور الحياة على كوكبنا.

أعرب مدير ناسا بيل نيلسون عن سعادته بهذا الاكتشاف الضخم: "هذا الكويكب، كما نعلم الآن، يحتوي على بلورات الماء والكربون، وهما من العناصر التي تنتج الحياة في نهاية المطاف". يمثل المعرض خطوة كبيرة في سعي البشرية لفهم أعماق محيطنا الكوني. إنه يدفعنا إلى التفكير في مكاننا في الامتداد الشاسع للكون والعلاقة المعقدة بين الفضاء والحياة.

الزوار، الذين يتوقون لالتقاط جزء من هذه اللحظة التاريخية، يستخدمون هواتفهم لالتقاط لقطة للصخرة السوداء. غامر جين مان، برفقة حفيدها، بالذهاب إلى المتحف من فيرجينيا لتشهد هذه الأعجوبة السماوية مباشرة. تتذكر أول هبوط على سطح القمر وكيف ترك بصمة لا تمحى على جيلها. يوفر المعرض فرصة لسد الفجوة بين تلك اللحظات المؤثرة والاحتمال المذهل لمواجهة كويكب.

كانت رحلة العينة من بينو إلى الأرض شاقة. انطلقت المركبة الفضائية التابعة لناسا أوزوريس ريكس في مهمة جريئة في عام 2020 لجمع هذه الشحنة الثمينة. وبعد عودة ناجحة في سبتمبر، هبطت الكبسولة في الصحراء الأمريكية، مما مهد الطريق لتحليل مفصل في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. ويصف نايي كاسترو، مدير عمليات البعثة المشارك في المشروع، تجربة رؤية العينة بأنها "لا توصف".

تأثير هذا الاكتشاف بعيد المدى. ويشهد تيم مكوي، أمين النيزك في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان، على أهميته من خلال وصفه بأنه "علامة فارقة". يقدم المعرض لمحة عن الميزات الاستثنائية الفريدة لكوكبنا، مثل القارات والمحيطات والحياة نفسها. إنه يدعونا إلى التفكير في الظواهر الكونية التي شكلت عالمنا ودفعت تطور الحياة كما نعرفها.

ومع استمرار الاستكشاف، يتوقع العلماء المزيد من الاختراقات. ولا تزال العملية المضنية لفتح كبسولة العينة مستمرة، حيث يتوق الخبراء إلى فحص العينة الرئيسية نفسها. توفر النتائج الحالية، التي تم الحصول عليها من خلال التحليل السريع، فهمًا أوليًا لتكوين بينو. كل خطوة في هذه الرحلة الاستثنائية تقربنا من كشف أصول الحياة وتأكيد علاقتنا بالكون الأوسع.

الأسئلةالشائعة

1. هل عينة الكويكب بينو معروضة حاليًا في متحف التاريخ الطبيعي؟

نعم، العينة من الكويكب بينو معروضة حاليًا في متحف التاريخ الطبيعي في واشنطن العاصمة.

2. ما العناصر التي وجدت في عينة بينو؟

وتحتوي العينة المأخوذة من بينو على وفرة من الماء والكربون، وهي عناصر حاسمة يعتقد أنها ساهمت في ظهور الحياة على الأرض.

3. أين هبطت كبسولة العينة؟

وبعد مهمة ناجحة، هبطت كبسولة العينة في الصحراء الأمريكية.

4. أين يتم تحليل عينة بينو؟

ويجري تحليل عينة بينو في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

5. هل تم فتح العينة الرئيسية بعد؟

لا، لم يتم فتح العينة الرئيسية من Bennu بعد. ويجري مزيد من الفحص لضمان تحليل دقيق.