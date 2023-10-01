اليابان والولايات المتحدة تعيدان عينات من الكويكبات إلى الأرض

نجحت اليابان والولايات المتحدة في استعادة قطع من الكويكبات وإعادتها إلى الأرض كجزء من برامجهما الفضائية المنفصلة. وفي حين تختلف كمية ونوعية العينات، فإن هذه البعثات ليست في تنافس، بل تكمل بعضها البعض في السعي لفهم أصول الحياة.

أطلق مسبار أوزوريس-ريكس التابع لناسا كبسولة هبطت في ولاية يوتا في 24 سبتمبر. ولضمان الحفاظ على العينات، تم وضع الكبسولة في حاوية مملوءة بالنيتروجين، مما يمنع أي اتصال بالغلاف الجوي للأرض. وتم نقل العينات منذ ذلك الحين إلى مركز جونسون للفضاء في تكساس، حيث سيتم تحليلها.

وفي الوقت نفسه، نجحت مهمة هايابوسا 2 اليابانية، التي أطلقتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، في إسقاط كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب في المناطق النائية الأسترالية في 6 ديسمبر. كما تم إغلاق هذه الكبسولة بعناية للحفاظ على سلامة العينات. حظيت مهمة Hayabusa2 باهتمام دولي بسبب جمعها واسترجاعها لعينات من كويكبين مختلفين.

تهدف كلتا المهمتين إلى تقديم رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي وتطوره. ومن خلال دراسة تكوين وخصائص عينات الكويكبات هذه، يأمل العلماء في تعميق فهمنا لكيفية بدء الحياة على الأرض وربما الكشف عن أدلة حول وجود حياة في مكان آخر في الكون.

ويعد تحليل هذه العينات عملية دقيقة تتطلب تقنيات علمية متقدمة. سيقوم العلماء بإجراء اختبارات مختلفة، مثل قياس التركيب النظائري وعلم المعادن والكيمياء العضوية للعينات. ستوفر هذه التحليلات بيانات مهمة للمساعدة في كشف أسرار تكوين الكويكبات والدور الذي لعبته في تطوير نظامنا الشمسي.

ويظهر التعاون بين الولايات المتحدة واليابان في جمع عينات الكويكبات أهمية التعاون الدولي في تطوير المعرفة العلمية. ومن خلال الجمع بين الموارد والخبرة والتكنولوجيا، تتمتع هذه المهام بالقدرة على تقديم مساهمات عميقة في فهمنا للكون.

مصادر:

– “مسبار أوزوريس-ريكس التابع لناسا يغادر الكويكب بينو حاملاً عينات” – نيكي آسيا، 25 سبتمبر 2021

– “كبسولة Hayabusa2 اليابانية التي تحتوي على عينات من الكويكب تهبط في الصحراء الأسترالية” – ABC News، 6 ديسمبر 2020