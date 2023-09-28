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الأسرار المذهلة لمجرتنا درب التبانة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 28، 2023
الأسرار المذهلة لمجرتنا درب التبانة

بعد قرن من اكتشاف إدوين هابل الرائد بأن سديم المرأة المسلسلة كان في الواقع عبارة عن كون جزيرة، يتعمق العلماء في فهم مجرتنا، درب التبانة. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن وطننا هو مكان فريد وغير عادي في الكون، حيث يسلط الضوء على تكوينه وبنيته وقدرته على تكوين الكواكب.

إن مجرة ​​درب التبانة ليست الصورة البسيطة والمتماثلة التي اعتقدناها ذات يوم. يوجد في قلبها ثقب أسود هائل، محاط بكتلة من النجوم القديمة. ويتكون القرص الرقيق، حيث تتواجد معظم النجوم بما في ذلك الشمس، من أذرع حلزونية. خلف القرص الرقيق، يوجد قرص أكثر سمكًا مليئًا بالنجوم الأقدم. المجرة بأكملها محاطة بهالة كروية تتكون في الغالب من المادة المظلمة، تتخللها النجوم والغاز.

يدرس علماء الفلك النجوم الفردية داخل مجرة ​​درب التبانة لرسم خريطة لهياكلها المختلفة. ومن خلال تحليل ضوء النجوم، يمكنهم تحديد مكان ميلاد النجوم وعمرها وتكوينها. تسمح لهم هذه المعرفة بتجميع التاريخ التطوري للمجرة وكيف تم بناؤها على مدى مليارات السنين.

في السابق، كان يُعتقد أن مجرة ​​درب التبانة شكلت هالتها أولاً، يليها القرص الكثيف. ومع ذلك، كشفت بيانات القمر الصناعي جايا في عام 2016 عن اكتشافات مثيرة للدهشة. إن انتفاخ مجرة ​​درب التبانة على شكل حبة الفول السوداني، والمجرة نفسها ملتوية. يتسع القرص السميك، ويزداد سمكه باتجاه حوافه، وربما يكون قد تشكل قبل الهالة. وحتى عدد الأذرع الحلزونية لا يزال غير مؤكد.

إن الفهم المحدث لمجرتنا يتحدى المفاهيم السابقة لبساطتها واستقرارها. إن مجرة ​​درب التبانة تتطور باستمرار وليست في حالة توازن. يثير هذا التعقيد المكتشف حديثًا المزيد من الفضول والتحقيق.

يواصل علماء الفلك استخدام مخطط الشوكة الرنانة لإدوين هابل لتصنيف المجرات، بما في ذلك درب التبانة. حاليًا، تُصنف مجرتنا على أنها حلزونية، حيث تعمل أذرعها كحاضنات للنجوم. لعقود من الزمن، كان يُعتقد أن درب التبانة لها أربعة أذرع رئيسية - القوس، وأوريون، وبيرسيوس، والدجاجة - ولكن الأبحاث الجارية تشير إلى أن عدد الأذرع قد يختلف.

توفر دراسة مجرتنا درب التبانة لمحة رائعة عن الكون الواسع والمعقد. بينما يكشف العلماء عن المزيد من الأسرار حول موطننا المجري، فإنهم يعززون فهمنا للكون ومكاننا فيه.

مصادر:
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- تعريفات:
- سديم المرأة المسلسلة: مجرة ​​إهليلجية رائعة منفصلة عن مجرتنا درب التبانة.
– النجم القيفاوي المتغير: نوع من النجوم يستخدم لقياس المسافات الفلكية.
– القمر الصناعي غايا: قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية يقيس بدقة مسارات النجوم وحركاتها داخل المجرة.

By مامفو بريشيا

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