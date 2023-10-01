زراعة بصيلات الربيع: أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا

إذا لم تكن قد زرعت المصابيح المزهرة الربيعية بعد، فلا تقلق. متأخرا أفضل من عدمه، أليس كذلك؟ ... على الرغم من أنه كان من الأفضل زراعتها قبل شهر، إلا أنه لا يزال هناك وقت لوضعها في الأرض والاستمتاع بالأزهار الجميلة في الربيع المقبل.

لقد تم عرض زهور التوليب وغيرها من المصابيح المزهرة الربيعية للبيع منذ فترة. من المحتمل أنك رأيت صناديق منها مكدسة على الرفوف في متاجر الحدائق ومتاجر الأجهزة. ولكن إذا لم تكن قد اشتريت أو زرعت نباتك بعد، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

بعد حصادها في هولندا في الربيع الماضي، تم تخزين هذه البصيلات تحت ظروف درجة الحرارة والرطوبة التي يتم التحكم فيها بعناية. من المهم ملاحظة أن الرفوف الموجودة في متجر دافئ ليست أفضل مكان للاحتفاظ بها. ومع ذلك، لن يبقوا هناك لفترة طويلة حيث ستوفر المتاجر قريبًا مساحة لبضائع الهالوين وعيد الميلاد.

إذن، ماذا يجب أن تفعل إذا كان لا يزال لديك بصيلات غير مزروعة؟ زرعها في أقرب وقت ممكن، دون مزيد من التأخير. تحتاج المصابيح المزهرة الربيعية إلى المرور بفترة من السكون البارد لتتطور بشكل صحيح. من خلال زراعتها الآن، فإنك تمنحها الفرصة لترسيخ جذورها والاستعداد لدورة النمو الربيعية.

تأكد من اختيار موقع جيد التصريف في حديقتك. تفضل معظم المصابيح الأماكن المشمسة، لكن بعض الأصناف يمكنها تحمل الظل الجزئي. احفر ثقوبًا بالعمق المناسب، والذي عادة ما يكون ثلاثة أضعاف ارتفاع المصباح، ثم قم بتباعدها وفقًا لتعليمات العبوة.

سقي المصابيح المزروعة جيدًا وأضف طبقة من المهاد لحمايتها من التقلبات الشديدة في درجات الحرارة. ثم، ما عليك سوى الانتظار بصبر حتى حلول الربيع، وستكافأ جهودك بزهور نابضة بالحياة وحديقة جميلة.

مصادر:

– مقال مصدر: “أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا، ولكن قبل شهر كان سيكون أفضل” بقلم مجهول

– معلومات إضافية: مواقع البستنة وأدلة العناية بالنباتات