تغير المناخ ومستقبل الحياة على الأرض

يشير تقرير نُشر في المجلة العلمية Nature Geoscience إلى أن جميع أشكال الحياة على الأرض سوف تموت في نهاية المطاف خلال عدة مليارات من السنين. وفقا للبحث الذي أجرته جامعة بريستول، خلال 250 مليون سنة، سوف تتقارب جميع القارات لتشكل القارة العملاقة التالية للأرض. سيؤدي هذا التقارب إلى حرارة شديدة ونقطة تحول مناخية، مما يؤدي إلى الانقراض الجماعي للثدييات البرية ويجعل الكوكب غير صالح للسكن.

ويشير التقرير إلى أن اتجاهات الانحباس الحراري الحالية سترفع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى يجعل مناطق مثل أفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا وأوروبا غير ملائمة لحياة الثدييات. ومع ذلك، حتى في المستقبل البعيد، مع احتراق جميع أنواع الوقود الأحفوري المتاحة، فإن معظم سطح العالم سيظل مناسبًا لبعض الثدييات للبقاء على قيد الحياة.

تم سرد أسباب نقطة التحول القادمة هذه من قبل الدكتور ساوميترا موخيرجي، أستاذ الجيولوجيا والاستشعار عن بعد في جامعة جواهر لال نهرو. وهو يعزو التغييرات إلى الشمس، والأشعة الكونية، والظروف المناخية القاسية، والكوارث الطبيعية/التي من صنع الإنسان.

وفيما يتعلق بالشمس، يوضح الدكتور موخرجي أن طبيعتها المتغيرة وتأثيرها على الغلاف الجوي للأرض لا تزال غير مفهومة بشكل كامل. البقع الشمسية، التي ظهرت لأول مرة في القرن الخامس عشر ويتم ملاحظتها كل اثني عشر عامًا خلال ذروة الطاقة الشمسية، يمكنها توجيه الحرارة نحو الأرض والكواكب الأخرى، مما يؤدي إلى اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض والتأثير على الغلاف الجوي.

كما تلعب الأشعة الكونية التي تنتجها الشمس ومصادر المجرة دورًا في إزعاج بيئة الأرض. بدأت كثافة الأشعة الكونية المجرية في الارتفاع منذ عام 2009، ويخلق تأثيرها على الشمس والأرض تأثيرًا دوريًا.

وتساهم الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية بشكل أكبر في هذه التغييرات. على سبيل المثال، شهدت مأساة كيدارناث في عام 2013 ارتفاعًا في درجات حرارة الغلاف الجوي، مما أدى إلى ذوبان الأنهار الجليدية بسرعة. وأدى هذا الذوبان إلى ارتفاع تركيز الكربون الأسود في الغلاف الجوي، مما قد يكون له آثار ضارة على البيئة.

وبينما يتنبأ التقرير بحدوث أزمة مناخية ونقطة ستصبح فيها الأرض غير صالحة للسكن بسبب خروجها من منطقة الشمس الصالحة للسكن، إلا أن الدكتور موخرجي يظل متشككًا. وهو يعتقد أنه على الرغم من أن التقرير يعتبر إنجازا كبيرا، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التحقق.

وفي الختام، فإن مستقبل الحياة على الأرض مرتبط بلا شك بتأثيرات التغير المناخي والقوى الطبيعية والكونية المختلفة. سيكون فهم هذه القوى وتأثيراتها المحتملة أمرًا حاسمًا في إيجاد طرق للتخفيف من تأثيرها وضمان بقاء الحياة على المدى الطويل على كوكبنا.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية، “من المحتمل أن تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة إلى انقراض الثدييات البرية خلال تجمع القارة العملاقة القادم”

– مقابلة مع الدكتورة سوميترا موخرجي، أستاذ الجيولوجيا والاستشعار عن بعد بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي.